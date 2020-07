I. Korčok požiadal Britov, aby zohľadnili epidemilogickú situáciu v SR

Bratislava 16. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) požiadal britskú ministerku pre Európu Wendy Morton, aby Veľká Británia pri najbližšom prehodnotení cestovných zoznamov objektívne zohľadnila epidemiologické údaje o situácii na Slovensku, ktoré jej poskytne hlavný hygienik SR. O ich štvrtkovom telefonáte TASR informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Korčok uvítal, že Slovenská republika je podľa britského ministerstva zahraničných vecí označená ako krajina bezpečná na cestovanie pre britských občanov. O to viac je preňho nepochopiteľné, prečo naši občania pri návrate zo Slovenska do Veľkej Británie musia absolvovať 14-dňovú karanténu. „Tomuto disproporčnému prístupu britskej strany nerozumiem. Dáta epidemiológov hovoria jasne v prospech občanov SR,“ uviedol minister.



S britskou ministerkou sa dohodli na ďalšej komunikácii, v rámci ktorej SR bezodkladne poskytne najaktuálnejšie epidemiologické údaje od hlavného hygienika SR. „Požiadal som britskú stranu o objektívne zohľadnenie týchto údajov, svedčiacich o pozitívnej epidemiologickej situácii na celom Slovensku, pri najbližšom prehodnotení cestovných zoznamov vo Veľkej Británii,“ doplnil šéf rezortu diplomacie.



Korčok vo štvrtok na tlačovej konferencii informoval, že vo Veľkej Británii existujú dva zoznamy rizikových krajín z pohľadu šírenia nového koronavírusu. Jeden zoznam vytvorilo britské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré Slovensko zaradilo medzi zelené, bezpečné krajiny. Druhý vytvorilo ministerstvo dopravy, kde je SR zaradená medzi takzvané červené krajiny. Povedal, že bude žiadať koordináciu a zosúladenie oboch britských zoznamov. Slovensko má podľa neho vynikajúce výsledky, čo by mal byť dostatočný dôvod na to, aby Veľká Británia budúci týždeň prehodnotila svoj prístup.