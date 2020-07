I. Korčok: Premiér doniesol domov z EÚ maximum

Bratislava 22. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) víta dohodu o európskom rozpočte a pláne obnovy. Podotkol, že v záujme dohody musel na samite v Bruseli každý robiť kompromisy a premiér Igor Matovič (OĽaNO) doniesol domov maximum možného. Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Kmec považuje výsledok samitu za pozitívny pre Slovensko aj napriek "slaboduchému výkonu" premiéra. Hovorí o bezprecedentnom balíku 6,25 miliardy ročne, čo je podľa neho zo všetkých členských krajín EÚ tretí najlepší výsledok v prepočte na jedného obyvateľa.



Korčok nečakal, že k dohode dôjde na prvý pokus. "To, že k nej vôbec došlo, má dva dôvody - vážnosť ekonomickej situácie v dôsledku pandémie a to, že každý štát urobil kompromis. Nikto nedostal všetko čo chcel, ale na konci dňa s dohodou vie žiť každý. Premiér Matovič doniesol domov maximum možného," zdôraznil.



Teší ho, že popri financiách sa diskutovalo aj o právnom štáte. "Ak je právny štát základom doma v členských štátoch, potom nie je dôvod, aby táto otázka bola tabu v Európskej únii," podotkol s tým, že práve na takýchto princípoch je postavená celá EÚ. Dodal, že bez právneho štátu nepríde do Bruselu ani cent, netreba sa teda báť, ak sa naň dbá aj pri posielaní financií z Bruselu do členských štátov. Myslí si, že Matovič aj v tejto diskusii konal správne. Označil za dobré pre občanov Slovenska, ak sa k právnemu štátu hlásime, aj keď ide o peniaze.



Kmec vyčíta premiérovi neúprimnosť k verejnosti. Zamlčal podľa neho viacero ústupkov, ktoré Slovensko v záujme dohody muselo urobiť. Hovorí najmä o znížení grantového mechanizmu zo záchranného balíka z 500 na 390 miliárd, pričom Slovensko stratilo 500 miliónov eur, ako aj o znížení fondu spravodlivej obnovy zo 40 na 10 miliárd, kde prišlo o ďalších 500 miliónov. Tvrdí, že Matovič sa navyše chválil cudzím perím, pretože pravidlo spolufinancovania vo výške 85 percent presadzovala už vláda Petra Pellegriniho.



Vláda podľa neho robí obrovské chyby pri záchrane ekonomiky a nemá víziu o záchrane krajiny počas krízy. Hovorí o pomalom tempe čerpania európskych financií, krachujúcej ekonomike, rastúcej nezamestnanosti a absencii plánu na obnovu po kríze. "Nestačí len dobré PR, ale výkon. Videli sme, ako zlyhali, keď neboli schopní ľuďom doručiť na Slovensku avizovanú pomoc vo výške troch miliárd počas troch mesiacov," uviedol s tým, že voľných je stále osem miliárd zo súčasného rozpočtu EÚ.