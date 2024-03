I. Korčok priznal napätie i úľavu, v štábe ho podporujú mnohí politici

Bratislava 23. marca (TASR) - Prezidentského kandidáta Ivana Korčoka vítali v jeho bratislavskom volebnom štábe podporovatelia z radov politikov i osobností spoločenského a kultúrneho života. Medzi svojich priaznivcov prišiel krátko pred 22.00 h. V úvodnom slove poďakoval voličom. Priznal napätie i úľavu.



"Mám sa dobre. Je to kombinácia dvoch protikladných pocitov. Ten prvý je, samozrejme, napätie z výsledku, lebo ten nepoznáme, a ten druhý je trošku úľava, lebo už to nie je v mojich rukách," zhodnotil s tým, že všetko je na voličoch.



K sobotnej noci vo volebnej centrále poznamenal, že nejde o párty. "Cíťte sa tu dobre. Toto nie je párty, toto je pre nás veľmi pracovná záležitosť. Sme nohami pevne na zemi," uviedol. Verí, že tento večer nie je posledný.



Medzi hosťami bol aj predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda parlamentu Michal Šimečka. "Verím, že účasť bude vysoká a verím, že Ivan Korčok bude mať silný výsledok a dobrý základ do druhého kola," vyhlásil. Prisľúbil, že v prípade Korčokovho postupu do druhého kola mu bude PS "pomáhať všemožne" v rámci možností zákona.



Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková prišla s optimistickou náladou. "Ja prajem Slovensku to najlepšie a myslím si, že pán Korčok je to najlepšie, a teda verím, že dnes postúpi do druhého kola a na záver to nakoniec aj vyhrá a stane sa prezidentom SR," uviedla. Hnutie podľa jej slov plánuje naďalej povzbudzovať aj svojich voličov ku Korčokovej podpore.



Medzi hosťami vo volebnej centrále sa objavili aj ďalší politici, ako sú líder SaS Branislav Gröhling a jeho spolustraník predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ale aj expremiér Mikuláš Dzurinda, bývalý predseda vlády Eduard Heger a jeho kolegovia z mimoparlamentnej strany Demokrati vrátane bývalých ministrov či poslancov. Svojou prítomnosťou Korčoka podporili aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života či známe tváre zo sociálnych sietí. Medzi nimi napríklad herci Kristína Tormová a Ludwig Bagin.