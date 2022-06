I. Korčok: Prizvanie Švédska a Fínska do NATO je historickým momentom

Bratislava 29. júna (TASR) - Rozhodnutie o vstupe Švédska a Fínska do NATO je historickým momentom. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS), TASR jeho stanovisko tlmočil komunikačný odbor rezortu.



Rozhodnutie krajín je podľa neho reakciou na vojnu na Ukrajine. "Jednoducho, nebyť útoku na Ukrajinu, NATO by nemalo o dvoch členov viac," priblížil minister. Zdôraznil, že každému musí byť jasné, že nejde o agresívnu expanziu Aliancie.



V tejto súvislosti pripomenul samit NATO v Madride v júli 1997, keď pozvánku na vstup do Aliancie dostali Poľsko, Česko a Maďarsko, ale nie Slovensko. "Rozčarovanie, hnev a premárnená príležitosť dostať také záruky obrany ako naši susedia. Dostali sme vizitku za náš domáci vývoj," skonštatoval. Tých, ktorí spochybňujú členstvo Slovenska v NATO, sa podľa neho treba pýtať, či by sa v súčasnej situácii cítili mimo Aliancie bezpečnejšie.



Severoatlantická aliancia na samite v Madride v stredu rozhodla o prizvaní Fínska a Švédska do svojich radov. Hlavy štátov a vlád členských krajín NATO na samite zároveň súhlasili s podpísaním prístupových protokolov s týmito dvoma krajinami.



Na samite sa zúčastnil aj Korčok. Bol členom delegácie Slovenskej republiky, ktorú viedla hlava štátu Zuzana Čaputová.