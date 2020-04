I. Korčok: Schválenie bezpečnostnej stratégie potrebujeme ako soľ

Bratislava 8. apríla (TASR) - Schválenie novej bezpečnostnej stratégie potrebuje Slovensko "ako soľ". Povedal to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) na stredajšej tlačovej konferencii po prevzatí vedenia rezortu.







Korčok pripomenul, že na Slovensku sme dlho fungovali podľa stratégie z roku 2005 a aktualizovaná stratégia z roku 2017 nebola schválená. "Myslím si, že ak sme ju potrebovali vtedy, dnes ju potrebujeme ako soľ, a to aj s ohľadom na dnešný vývoj, ale aj za posledné dva, tri roky. Svet sa mení pred našimi očami a SR musí reagovať, ale musí mať hlavne jeden názor na to, ako sa k svetu chceme postaviť," skonštatoval minister.



Predchádzajúci vládny kabinet schválil Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Do Národnej rady SR dokumenty neboli predložené, preto ich Slovensko definitívne neodobrilo.



Bezpečnostná stratégia je verejným dokumentom v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Reflektuje prepojenosť vnútornej a vonkajšej dimenzie bezpečnosti, teda aj potrebu komplexného prístupu k bezpečnostnej politike. Kľúčovým prvkom je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.



MZVaEZ SR repatriovalo alebo umožnilo návrat vyše 4000 občanov SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR do stredy repatriovalo alebo umožnilo návrat rôznymi formami viac ako 4000 slovenským občanom. Na tlačovej konferencii to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).



MZVaEZ SR podľa Korčoka eviduje momentálne ďalších takmer 6000 ľudí, ktorí sa zapísali do formulára a žiadajú o repatriáciu, a rezort diplomacie pracuje s identifikáciou tých, ktorí sa chcú vrátiť domov. Dodal, že číslo 6000 je však veľmi hrubé, pretože občania SR sa často zaregistrujú do formulára, a potom sa rezortu diplomacie neozvú späť.



Korčok sa tiež vyjadril k dôvodom, ktoré majú občania žiadajúci o repatriáciu. "Je naozaj nevyhnuté pre občanov v zahraničí zvažovať, či chcú ísť alebo musia ísť domov, lebo nemajú iné východisko," uviedol Korčok. Dodal, že si každý musí uvedomiť, že jeho miesto v autobuse či v lietadle môže chýbať tomu, kto je naozaj v núdzi.



Najväčší počet občanov, ktorí sa zaregistrovali a žiadajú o repatriáciu, je podľa šéfa rezortu diplomacie vo Veľkej Británii. "Je to pochopiteľné, lebo tam máme veľmi silnú komunitu ľudí," spresnil Korčok s tým, že väčšie počty ľudí sú aj v Spojených štátoch amerických či vo Švajčiarsku.



Minister tiež poprosil slovenských občanov v zahraničí, aby zvážili návrat na územie Slovenska komerčnými letmi. "Stále je vo výraznej miere možnosť dostať sa riadnymi komerčnými letmi. Máme veľa konkrétnych prípadov, keď ľudia majú možnosť vrátiť sa takýmito komerčnými letmi domov, ale nevyužívajú ju," uzavrel Korčok.