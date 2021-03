Korčok: Pacientov zo SR chcú prijať ďalšie nemecké spolkové krajiny

Bratislava 6. marca (TASR) - Okrem Severného Porýnia-Vestfálska ponúkli pomoc v podobe možnosti prevziať na liečenie slovenských pacientov s ochorením COVID-19 aj iné nemecké spolkové krajiny. Ide o Bádensko-Württembersko, pripravenosť vyjadrilo aj Bavorsko. Na sociálnej sieti to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).



"Sme v kontakte aj s ďalšími spolkovými krajinami. Toto nie sú gestá, ale skutočná pomoc, ktorá pomáha zachraňovať ľudské životy. Sme za ňu Nemecku vďační," dodal Korčok.



Nemecká spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko prijme v sobotu do svojich nemocníc slovenských pacientov s novým koronavírusom. Ambulantné lietadlo má pristáť v Dortmunde.



Letecký prevoz prvého slovenského pacienta s ochorením COVID-19 do Nemecka potvrdilo aj Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. "Ide o medzinárodnú pomoc v rámci európskej solidarity, ktorú už využili viaceré európske krajiny," skonštatovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Prvých slovenských pacientov previezli tento týždeň aj do nemocnice v Gorliciach na juhovýchode Poľska. Okrem Poľska ponúklo pomoc Slovensku aj Nemecko. Obe krajiny nám ponúkli desať lôžok s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie. Na Slovensku zároveň v rámci európskej pomoci pomáhajú v týchto dňoch aj lekári a sestry z Rumunska.