Korčok: Spojené kráľovstvo zostáva pre Slovensko partnerom

Bratislava 1. januára (TASR) – Spojené kráľovstvo zostáva pre Slovensko naďalej blízkym partnerom a spojencom, a to aj napriek jeho odchodu z Európskej únie. Tvrdí to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS). TASR o tom v piatok informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



V roku 2021 sa podľa šéfa slovenskej diplomacie otvorí medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Európskou úniou nová kapitola ich vzájomného partnerstva. „Slovenská republika v extrémne krátkom čase posúdila a schválila svoju pozíciu, aby otvorila cestu expresnej implementácii novej, spravodlivej a vyváženej dohody o usporiadaní vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom," komentoval.



Poukázal na to, že dohoda vstúpila od 1. januára 2021 do predbežného uplatnenia v plnom rozsahu a ratifikačný proces bude pokračovať hneď v úvode nového roka.



„Hoci sa úroveň našich vzťahov zmení, pretože žiadna forma spolupráce medzi Európskou úniou a nečlenským štátom Európskej únie nenahradí v plnej miere všetky výhody plynúce z členstva v Únii, dohoda garantuje priestor na bezprecedentnú, kvalitatívne vysokú mieru spolupráce," podotkol Korčok.



Spojené kráľovstvo podľa šéfa slovenskej diplomacie opúšťa Európsku úniu, ale nie Európu a jej hodnotový priestor. Slovensko má so Spojeným kráľovstvom podľa jeho slov dlhý rad styčných bodov a rovnakých postojov. Dodal, že osobné, obchodné väzby či historickú a ekonomickú previazanosť nie je možné zmazať.



„Práve naopak, Slovenská republika je pripravená stavať na týchto pevných základoch, ako pri rozvoji dvojstranného partnerstva na prospech občanov Slovenska a Spojeného kráľovstva, tak aj pri riešení výziev v globálnej aréne," uzavrel.