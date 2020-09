Korčok tlmočil Belgicku požiadavky Slovenska v prípade Chovanca

Bratislava 3. septembra (TASR) – Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) si vo štvrtok predvolal veľvyslanca Belgického kráľovstva v SR so sídlom vo Viedni Ghislaina D'Hoopa pre prípad Jozefa Chovanca. Na základe uznesenia Národnej rady SR ho požiadal o urýchlenie vyšetrovania, ale aj maximálnu nápomocnosť belgickej vlády nielen pri podpore vyšetrovania, ale aj komunikácii so slovenskými orgánmi. Po stretnutí o tom informoval na tlačovej konferencii.



Najdôležitejšia požiadavka SR je podľa Korčoka, aby vyšetrovanie pokračovalo rýchlo, bez prieťahov, no rešpektujúc nezávislosť vyšetrovacích a súdnych orgánov.



„Pohyb v tomto prípade, pokiaľ ide o vyšetrenie všetkých okolnosti a jasné určenie príčiny smrti, už nesmie trvať toľko, ako sme boli svedkami doteraz. Video prinieslo z nášho pohľadu jednoznačné okolnosti, za ktorých došlo k úmrtiu pána Chovanca," zhodnotil minister.







Korčok žiadal tiež veľvyslanca, aby bola vláda Belgicka maximálne nápomocná nielen pri podpore vyšetrovania, ale aj pri komunikácii so slovenskými orgánmi.



Belgický veľvyslanec podľa ministra prijal požiadavky SR v plnej miere a s pokorou. Zopakoval tiež oficiálne ospravedlnenie. Korčok doplnil, že s belgickou stranou vo štvrtok komunikoval aj premiér Igor Matovič.



Uznesenie NR SR apeluje aj na Európsky parlament a Európsku komisiu. Budúci týždeň preto zvolá Korčok slovenských europoslancov a predsedov parlamentného zahraničného výboru a výboru pre európske záležitosti. Poskytnúť im chce všetky informácie. Potrebná je podľa neho súčinnosť politických strán.



Prípad Chovanca je podľa Korčoka v rozpore s európskymi hodnotami. Uvíta preto každý spôsob, akým sa Európsky parlament k nim prihlási. Stanovisko NR SR vníma ako dôležité posolstvo so širokou politickou podporou.



Národná rada SR prijatím uznesenia v stredu vyjadrila ľútosť a znepokojenie nad smrťou občana SR Jozefa Chovanca v Belgicku na letisku Charleroi vo februári 2018. Zároveň odsúdila neprimeraný zákrok belgických orgánov a zaviazala vládu požadovať riadne vyšetrenie udalosti, ako aj vyvodenie zodpovednosti. Rodine a blízkym zosnulého vyjadrilo plénum úprimnú sústrasť.



Zo záznamu priemyselnej kamery, ktorá incident v roku 2018 zachytila, vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca 16 minút.