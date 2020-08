I. Korčok: To, čo sa deje v Bielorusku, je absolútne neakceptovateľné

Bratislava 13. augusta (TASR) – To, čo sa deje v Bielorusku, je absolútne neakceptovateľné. Myslí si to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý bude v piatok (14. 8.) diskutovať s ministrami členských štátov EÚ o možných reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku. Korčok to uviedol na sociálnej sieti.



Minister vo svojej reakcii pripomenul, že ešte pred voľbami adresoval prezidentovi Bieloruska Alexandrovi Lukašenkovi niekoľko výziev, pretože bolo podľa neho zrejmé, že sa chystá na nedemokratické a neférové voľby. „To sme videli z toho, aký dramatický priebeh mala celá volebná kampaň a neboli pripustení jednotliví kandidáti, aby sa vôbec zúčastnili na takejto súťaži,“ vysvetlil. Jeho obavy sa potvrdili okamžite po voľbách, ktoré Korčok považuje za nedemokratické a neférové. Vzhľadom na to absolvoval niekoľko rozhovorov s rôznymi ministrami zahraničných vecí členských štátov EÚ, ako aj s vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom.



„Veľmi rýchlo a určite aj na náš slovenský podnet bolo prijaté silné vyhlásenie EÚ, kde je jednota, z ktorej je úplne zrejmé prezidentovi Lukašenkovi, že to, akým spôsobom sa postavil k voľbám, je absolútne neakceptovateľné,“ doplnil minister.



V súvislosti s Bieloruskom avizuje Korčok piatkové mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ, kde sa bude diskutovať o možných reštriktívnych opatreniach. „Lebo to, čo sa deje v Bielorusku, je absolútne neakceptovateľné,“ doplnil.



Stovky ľudí sa vrátili do ulíc bieloruského hlavného mesta Minsk aj vo štvrtok ráno a protestovali už piaty deň po sebe proti prezidentským voľbám, ktoré označujú za zmanipulované, a proti policajnému násiliu na povolebných protestných zhromaždeniach. Vo voľbách znovu oficiálne zvíťazil dlhoročný autoritársky líder krajiny Alexander Lukašenko, čo opozícia vyhlásila za podvod. Informácie priniesli tlačové agentúry AP a AFP.