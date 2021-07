I. Korčok: V Jeruzaleme od 1. septembra vznikne slovenský inštitút

Bratislava 14. júla (TASR) - Slovensko otvorí 1. septembra Slovenský inštitút v Jeruzaleme. Cieľom je posilnenie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi SR a Izraelským štátom s dôrazom na kultúru a umenie, cestovný ruch a obchodno-ekonomickú spoluprácu. Počas rokovania vlády o tom informoval šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS).



Slovensko chce otvorením inštitútu v Jeruzaleme rozšíriť sieť špecifických zastúpení. Inštitúcií, ktoré sa venujú najmä kultúrnej prezentácii, má Slovensko po svete zatiaľ osem. V Izraeli tak pribudne deviaty, priblížil Korčok. "Chceme to využiť, aby bola SR lepšie viditeľná a prítomná osobitne v kultúre, čo bude hlavná náplň pôsobenia tohto inštitútu," doplnil minister. Zastúpenie Slovenska v Jeruzaleme bude štandardnou súčasťou siete slovenských inštitútov v zahraničí, ktoré riadi rezort diplomacie. Sídlo Veľvyslanectva SR v Izraeli naďalej ostane v meste Tel Aviv.



Korčok verí, že slovenský inštitút bude miestom stretávania sa tých, ktorí majú záujem o slovenskú kultúru. "Bude to zaujímavé miesto aj pre tisícky našich občanov, ktorí chodia do Jeruzalema," deklaroval.



Slovensko má dlhodobo dobré bilaterálne vzťahy s Izraelom a považuje ho za veľmi dôležitého partnera na Blízkom východe. V Izraeli podľa Korčoka žije a pracuje viac než 10.000 Slovákov.



Šéf rezortu diplomacie zároveň zdôraznil, že Slovensko zriadením inštitútu v Jeruzaleme nemení svoj postoj k blízkovýchodnému mierovému procesu vrátane štatútu mesta Jeruzalem v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a medzinárodne odsúhlasenými parametrami. Postoj Slovenska vychádza z rámca spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie, ktorá podporuje dvojštátne riešenie ako základný predpoklad mierového spolužitia Izraela a Palestíny, uviedol.