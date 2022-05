Korčok víta krok kongresmanov USA, ktorí žiadajú riešiť dezinformácie

Prečítajte si aj: Americkí kongresmani: Dezinformácie na Facebooku škodia aj na Slovensku



Bratislava 18. mája (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) víta krok amerických kongresmanov, ktorí v otvorenom liste žiadajú spoločnosť Meta, aby riešila proruské dezinformácie na Slovensku. Korčok si myslí, že odozva sociálnej siete Facebook na manipuláciu verejnej mienky na Slovensku nie je adekvátna.Korčok tvrdí, že táto aktivita vyšla zo slovenskej strany. Dodal, že o téme hovoril s kongresmanmi minister Jaroslav Naď (OĽANO) a zdôraznil pred nimi veľký význam sociálnych sietí, cez ktoré sú šírené dezinformácie. Vplyv kongresmanov je podľa Korčoka veľký.Nielen konšpiračná scéna, ale aj mnohí politickí predstavitelia si podľa Korčoka urobili zo sociálnych sietí svoju politickú živnosť.priblížil s tým, že na to poukázal Naď v rozhovore s kongresmanmi.Facebook je v súčasnosti nástrojom ruského prezidenta Vladimira Putina a táto sociálna sieť sa stáva zbraňou informačnej vojny. Spoločnosť Meta pritom nerobí dosť na to, aby tento fenomén zastavila. Uviedol to americký kongresman Patrick Maloney, ktorý je jedným zo signatárov otvoreného listu, v ktorom americkí zákonodarcovia žiadajú spoločnosť Meta, aby riešila proruské dezinformácie na Slovensku.