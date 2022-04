I. Korčok: Výčiny ruskej armády voči civilistom nesmú ostať bez odozvy

Bratislava 6. apríla (TASR) – Medzinárodné spoločenstvo musí ostro odsúdiť to, čo spôsobila ruská vojenská agresia voči civilistom na Ukrajine. V súvislosti s aktualizovanými informáciami o násilnostiach a zabíjaní civilistov v ukrajinských mestách a obciach ruskou armádou to v stredu po rokovaní vlády vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).



"Žiaľ, aj tieto udalosti potvrdzujú, že Rusko sa pri presadzovaní svojich politických cieľov nezastaví pred ničím," skonštatoval Korčok, ktorý apeluje na dôsledné vyšetrenie prípadov násilia a vrážd civilistov na okupovanom ukrajinskom území. "Nesmie to ostať bez odozvy medzinárodného spoločenstva," zdôraznil.



Šéf slovenskej diplomacie neuznáva ani deklarovaný prejav zmiernenia agresie, za ktorý ruská strana považuje relokáciu a sťahovanie svojich vojsk z územia Ukrajiny. "Tieto presuny absolútne neriešia to hlavné, a to je zastavenie bojov. Naďalej pokračuje bombardovanie a zabíjanie civilistov," zdôraznil Korčok, pripomínajúci situáciu najmä na východe a juhovýchode Ukrajiny.