I. Korčok vyjadril solidaritu s Bieloruskom a vyzval k novým voľbám

Bratislava 7. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) vyjadril solidaritu s Bieloruskom a jeho národom a podporil nezávislú a suverénnu Bieloruskú republiku. Vo vyhlásení k nedeľnému Dňu solidarity s Bieloruskom zároveň opäť vyzval k inkluzívnemu vnútropolitickému dialógu a k novým, čestným a spravodlivým prezidentským voľbám.



"Bieloruský národ si za naplnenie svojej prirodzenej túžby po slobodnom živote v spoločnosti, kde nie sú upierané ľudské práva a slobody, zaslúži náš obdiv a úctu," skonštatoval minister.



Ako pripomenul, v týchto dňoch uplynie šesť mesiacov odvtedy, čo bieloruský národ vyjadril svoj nesúhlas so sfalšovaním miestnych prezidentských volieb. "Počas tohto obdobia Bielorusi dennodenne vychádzali do ulíc, aby verejne vyjadrili svoj protest, pretože im ich vlastný štát uprel jedno zo základných práv - slobodne si zvoliť svojho prezidenta a to v akej krajine chcú žiť," uviedol Korčok.



Bieloruský režim podľa neho odpovedal hrubým násilím, ponižovaním a porušovaním základných ľudských práv a slobôd. "Zásahy represívnych zložiek voči pokojne protestujúcim občanom prekračujú všetky hranice, režim stíha nevinných ľudí, mnohých z nich doposiaľ prenasleduje. Rozširuje sa zoznam politických väzňov, stovky novinárov stratili prácu, nemálo Bielorusov bolo nútených opustiť rodnú krajinu," upozornil minister.



Dodal, že bieloruský národ si za svoju túžbu po slobode zaslúži našu solidaritu a podporu tak, ako sa od demokratického sveta dostala aj nám v roku 1989.