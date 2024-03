I. Korčok: Ženy sa stále stretávajú s prekážkami

Bratislava 8. marca (TASR) - Ženy sa v praxi stále stretávajú so stereotypmi, predsudkami a prekážkami. Upozornil na to kandidát na prezidenta Ivan Korčok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Je podľa neho potrebné vytvárať ženám také podmienky, aby šance na úspech, zdravie a dôstojný život boli rovnaké pre všetkých.



"Bohužiaľ, viac ako 15 rokov máme ako krajina nedoriešený problém s miestami v škôlkach, roky sa hovorí o nevhodnom prístupe k rodiacim ženám a ich deťom v pôrodniciach a najohrozenejšie chudobou sú u nás samoživiteľky," poznamenal Korčok.



Mrzí ho, že pôvodný význam MDŽ sa zmenil. "Namiesto oslavy žien a pripomenutia si boja za rovnosť sa postupne z tohto dňa stal sviatok, keď sa muži poďakujú ženám za ich neplatenú prácu kvetmi či čokoládou," povedal.



Miera rovnosti žien a mužov je podľa neho aj vizitkou politikov. "Všetci by sme voči nim mali mať čo najvyššie nároky. Namiesto toho registrujeme pokusy znížiť premlčacie lehoty za znásilnenie, vidíme absolútne nepochopenie problémov žien zo strany poslancov, počúvame vulgarizmy z úst vládnych politikov voči najvyššej ústavnej činiteľke. Toto sa musí skončiť," uzavrel prezidentský kandidát.