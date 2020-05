I. Korčok: Zo zásahu polície v americkom Minneapolise som šokovaný

Washington/Bratislava 30. mája - Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok je šokovaný zo zásahu polície v meste Minneapolis v štáte Minnesota, pri ktorom prišiel o život americký občan. Pre TASR to potvrdil hovorca slovenskej diplomacie Juraj Tomaga.



"Video (zo zatýkania) som videl. Je na amerických úradoch, aby vyšetrili okolnosti a vyvodili dôsledky. Zároveň verím v schopnosť amerických inštitúcií, ktoré sa dokázali a dokážu aj teraz vysporiadať s pnutiami v spoločnosti a zabrániť opakovaniu takýchto incidentov do budúcnosti," vyjadril sa v sobotu Korčok.



V utorok sa na internete objavilo video, ako policajt Derek Chauvin v pondelok 25. mája najmenej päť minút tlačí kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Afroameričana.



Floyd - zatknutý predtým za priestupok - sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.



Video sa rýchlo rozšírilo na internete a spustilo v Minneapolise protesty, ktoré vyústili do násilia a rabovania. Demonštrácie pokračujú naďalej aj napriek zákazu nočného vychádzania a rozšírili sa už aj do ďalších miest USA.