Lazorová: Voľba Lengvarského za ministra bola prekvapením

Bratislava 13. apríla (TASR) - Voľba ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) prekvapila. Pre TASR to povedala jej prezidentka Iveta Lazorová. Poukázala na to, že nový šéf Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR je odborník, ale z iného rezortu. To však podľa nej neznamená, že jeho šance na úspech vo vedení ministerstva sú ohrozené.



Lazorová považuje výmenu ministra v čase pandémie nového koronavírusu za veľmi zle načasovanú. Zdôvodňuje to tým, že každý nový minister sa musí so situáciou bližšie oboznámiť a hľadať možnosti na zvládanie náročných manažérskych rozhodnutí. "Aj v Českej republike, kde počas roka vystriedali už štyroch ministrov zdravotníctva, vidíme, že tlak na túto pozíciu je obrovský nielen odborne, ale hlavne politicky," povedala.



O doterajšom pôsobení Lengvarského komora veľa informácií nemá, no predpokladá, že ide o dobrého odborníka a manažéra. Dúfa preto, že sa v rezorte zorientuje čo najskôr. Predpokladá, že šance na jeho úspech úzko súvisia s tým, ako rýchlo sa zorientuje v komplikovanom rezorte a hlavne v ekonomických otázkach.



Komora od nového šéfa rezortu zdravotníctva očakáva, že sa bude venovať nedostatku pracovnej sily v ošetrovateľstve, keďže spôsobuje ohrozenie kvality starostlivosti. Lazorová pripomína, že na Slovensku chýba podľa štatistík takmer 12.000 sestier. V nasledujúcich desiatich rokoch má odísť do dôchodku jedna tretina sestier, pričom ich pribúda veľmi málo.



Hovorí, že témou Lengvarského by malo byť aj zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek či zlepšenie ich pracovných podmienok. Najvypuklejší problém vníma SKSaPA vo vedení ošetrovateľskej dokumentácie. Sestry podľa Lazorovej potrebujú mať prístup k informáciám, tie následne odovzdávať a zaznamenávať v programe, ktorý v súčasnosti chýba.



"Dlhodobo absentovalo prepojenie s elektronickým systémom zdravotníctva, ktoré by zjednotilo informácie pre všetkých poskytovateľov vrátane sestier, a určite aj jednotný systém používania a vykazovania činností v zdravotníckej dokumentácii," myslí si.



Za dôležité považuje i to, aby Lengvarský komunikoval s odborníkmi a za nevyhnutné, aby mal silnú podporu vlády. SKSaPA praje novému ministrovi "šťastnú ruku pri výbere spolupracovníkov", silu a pozitívne myslenie.



"Prestavať myslenie ľudí je azda najnáročnejšia práca, ktorá v tomto rezorte veľmi chýba, keďže zdravotníctvo je rezort, v ktorom často hovoríme skôr o hasení problémov, ako o možnostiach presadzovať nejaké zásadné zmeny, je to rezort, kde sa zmeny rodia veľmi pomaly a ťažko," uzavrela.