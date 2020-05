I.Majerčák: Slováci najčastejšie zomierajú na srdcovo-cievne ochorenia

Bratislava 23. mája (TASR) – Slováci najčastejšie zomierajú na srdcovo-cievne ochorenia. Trend na Slovensku je klesajúci, avšak menej ako v okolitých krajinách. "Choroby srdca a ciev postihujú až tretinu celkového počtu obyvateľstva. Žiaľ, stále neklesá počet nových infarktov a mozgových porážok," uviedol kardiológ a obezitológ Ivan Majerčák.



Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení nebolia, preto ich ľudia podľa Majerčáka ignorujú. "Až deväť z desiatich Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor pre vznik nejakého kardiovaskulárneho ochorenia," spresnil s tým, že medzi rizikové faktory patrí fajčenie, nadmerný príjem soli, vysoká hladina kyseliny močovej, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, nedostatok fyzickej aktivity a vysoká hladina cholesterolu.



So zvýšeným cholesterolom idú ruka v ruke nadváha a obezita, avšak to, čo vie ľuďom poriadne uškodiť, je obvod pásu. "Pri pasovaní sa s nadváhou a obezitou nie je podstatná váha, ale obvod pásu. Dôležité je sa zbaviť nadbytočného tuku, ktorý sa ukladá hlavne v bruchu," vysvetlil Majerčák a zároveň upozornil, že vnútrobrušný tuk je životu nebezpečný. "Kým tukové bunky napríklad na ženských bokoch nemajú žiadnu endokrinnú aktivitu, tukové bunky v bruchu vylučujú látky spôsobujúce choroby, ako sú cukrovka, rakovina, srdcový infarkt, porážka, cirhóza pečene a ďalšie."



Obezita či nadváha sa dá vypočítať podľa kardiológa a obezitológa aj doma - vydelením hmotnosti v kilogramoch výškou v metroch na druhú. "Na to, aby ste zistili, či patríte k rizikovej skupine, vám stačí vydeliť váš obvod pásu a výšku. Ak vám vyjde výsledok pod 0.5, teda ak je váš pás menší ako polovica vašej výšky, nemáte rizikové množstvo vnútrobrušného tuku, ktorý vám skráti život. Pri číslach 0.5 až 0.6 máte zvýšené riziko, ale ste ešte v takzvanom sivom pásme. Ak je však vaša hodnota v rizikovom pásme nad 0.6, bolo by rozumné navštíviť odborníka a nechať sa vyšetriť," poradil Majerčák. Dodal, že obvod pása je ideálne merať nad pupkom alebo tam, kde je brucho najväčšie.