Matovič by pre spor so Sulíkom koalíciu nepoložil

Bratislava 12. októbra (TASR) – Premiér Igor Matovič by koalíciu pre spor s podpredsedom vlády SR a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom nepoložil. Napriek tomu odmieta a kritizuje Sulíkove vyjadrenia na adresu odborníkov a prirovnáva ho ku kotlebovcom, ktorí šíria dezinformácie aj o novom koronavíruse.



Matovič hovorí, že ústredný krízový štáb v nedeľu prijímal najťažšie rozhodnutie pre Slovensko za posledných 70 rokov.



„Kamarátstvo skončilo, ale zodpovednosť ide ďalej," komentoval premiér. Odmietol Sulíkove slová o „tliachaninách", ktoré sa mali týkať rokovania odborníkov. Premiér sa ospravedlnil za Sulíkove výroky všetkým členom pandemickej komisie a ÚKŠ. Dúfa, že Sulík vyvodí v prípade zhoršenia situácie spôsobenej novým koronavírusom osobnú zodpovednosť a nastaví sám sebe zrkadlo.







Vicepremiér podľa premiéra „šíri bludy" a „žije vo svojom svete". „Skúsme sa spamätať a nešírme bludy hodné Mariana Kotlebu," povedal Matovič. Dáta, ako sa šíri nový koronavírus, napríklad v reštauráciách, podľa neho boli dostupné, ale nie sú podstatné. Matovič očakáva, že SR by sa do dvoch týždňov mohla dostať na kapacitu testovania 15 000 ľudí denne.



Sulíkovci pre TASR reagovali, že sa radi zapoja "do vecnej a racionálnej debaty", ale na osobné útoky reagovať nebudú.