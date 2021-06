I. Matovič čelí odvolávaniu z funkcie, odštartovala mimoriadna schôdza

Na snímke rokovanie mimoriadnej 34. schôdze NRSR v Bratislave 30. júna 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

P. Pellegrini: Odvolanie I. Matoviča navrhujeme aj v mene väčšiny občanov



A. Zemanová: Nebudeme sa zapájať do diskusie k odvolávaniu I. Matoviča

Bratislava 30. júna (TASR) - V pléne Národnej rady (NR) SR sa začala diskusia k odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Písomne sa do nej prihlásilo 16 rečníkov. V úvode schôdze prečítal odôvodnenie odvolávania Matoviča nezaradený poslanec Peter Pellegrini, stanovisko vlády zas minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Následne požiadal o slovo spravodajca návrhu György Gyimesi (OĽANO).Spomedzi 16 písomne prihlásených rečníkov sú traja za poslanecké kluby. Dĺžka ich rečníckeho času je teda 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu hovoriť najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NRSR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút.píše sa v rokovacom poriadku NR SR.Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.Poslanci si odsúhlasili, že rokovanie NRSR bude v stredu pokračovať aj po 19.00 h, až do úplného prerokovania návrhu na odvolanie Matoviča vrátane hlasovania.Odvolávanie iniciovali opoziční nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, podporil to aj Smer-SD a ďalší nezaradení poslanci.Matovič podľa navrhovateľov nesie zodpovednosť za právny rozvrat štátu a jeho inštitúcií, nakladanie s financiami v čase plošného testovania a nakupovania vakcíny Sputnik či konflikt vo vláde s koaličným partnerom Richardom Sulíkom (SaS). Minister podľa nich nesie politickú zodpovednosť aj za "Skonštatovali, že vláda nezvláda ani ekonomickú a fiškálnu oblasť boja s koronakrízou.zdôraznili poslanci v návrhu na vyslovenie nedôvery. Opoziční poslanci spomenuli v návrhu aj "vojnu" v bezpečnostných zložkách štátu a vinia ho aj z poškodenia dobrého mena SR v zahraničí.uviedli opoziční poslanci v návrhu na vyslovenie nedôvery. Pokračovanie Matoviča v kresle vicepremiéra a ministra financií považujú za neúnosné a škodlivé pre Slovenskú republiku.Nezaradený poslanec Peter Pellegrini je presvedčený, že návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) nepredkladá len v mene 39 opozičných poslancov, ale aj v mene drvivej väčšiny občanov SR. Tí si podľa neho myslia, že Matovič nemá čo robiť vo významnej štátnickej pozícii. Uviedol to v stredu pri predstavovaní návrhu na odvolanie ministra financií z funkcie.skonštatoval s tým, že funkcia je o hľadaní konsenzu a vytváraní pokojného ovzdušia. Pripustil, že veril, že post premiéra Matoviča zmení, ale podľa neho sa tak nestalo.Pellegrini zároveň tvrdí, že Matovič nevyvodil politickú zodpovednosť za svoje zlyhania, pretože presadnutie na inú stoličku za vyvodenie zodpovednosti nepovažuje.človek by podľa neho pri takých" zlyhaniach odišiel z politického života. Vyzval Matoviča, aby skúsil vyvracať argumenty, ktoré sa týkajú jeho pôsobenia aneustále na opozíciu.Hovoril tiež o odvrátiteľných úmrtiach na ochorenie COVID-19 a o zlyhaniach Matoviča pri riešení pandémie. Plošné testovanie podľa jeho slov stálo štát takmer 800 miliónov eur. Poukázal na to, že za takú sumu sa dajú pre občanov spraviť "Kritizoval tiež sľuby o transparentnosti, ktoré sa podľa neho nenapĺňajú.tvrdí Pellegrini. Poukázal napríklad na zisk trnavskej firmy, ktorá je podľa neho prepojená na Matoviča. Ten podľa Pellegriniho súčasne urobil kroky, ktoré hraničili s ohrozením záujmov SR. Namietal postup pri nákupe vakcíny Sputnik V.myslí si poslanec.Matovič podľa Pellegriniho vniesol do politiky toľko zla a nenávisti, že úplne rozvrátil dôveru ľudí v štát a jeho inštitúcie. Poznamenal, že minister financií medzi ľuďmi vyvoláva nielen hanbu, ale aj čoraz väčší hnev. V súvislosti so súčasnou vládou hovoril aj o deprofesionalizácii, amaterizme a deštrukcii štátnej správy. Spomenul aj tzv. kajúcnikov a manipulácie vyšetrovania.V súvislosti s terajším pôsobením Matoviča dodal, že Ministerstvo financií (MF) SR bolo roky najprofesionálnejším rezortom na Slovensku. Skonštatoval, že dnes títo profesionáli z MF odchádzajú, pretože nechcú byť spájaní s človekom, ktorý podľa Pellegriniho o sebe hovorí, že. Pomoc štátu a ekonomike bola zároveň podľa neho najslabšia aj najpomalšia.Podotkol, že za dva roky táto vláda zvýši dlh SR o jednu tretinu. Matovič podľa neho vedie Slovensko gréckou cestou. Poukázal na to, že tento dlh budeme musieť nejako splatiť.vyhlásil Pellegrini s tým, že ani jedna sociálna skupina nie je spokojná. Upozornil aj na avizovanú daňovo-odvodovú reformu. Myslí si, že celá reforma, ako unikla z MF, je", ktorý by znamenal zvýšenie všetkých tovarov a služieb.Poslanci SaS sa nebudú zapájať do diskusie k odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v pléne Národnej rady (NR) SR. Pre TASR to potvrdila predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. Na hlasovanie o odvolaní ministra však poslanci prídu. To, ako budú hlasovať, zatiaľ nepovedala.uviedla Zemanová s tým, že je to spoločná dohoda v rámci strany. Postup strany pri samotnom hlasovaní podľa slov Zemanovej liberáli oznámia až pred samotným hlasovaním. Uviedla tiež, že naďalej platí pozvanie pre Matoviča na rokovanie ich poslaneckého klubu.V stredu na poludnie sa začalo v pléne NRSR odvolávanie ministra Matoviča. Rokovanie by malo pokračovať aj po 19.00 h, až do prerokovania návrhu. Pôvodne sa malo rokovanie začať už v utorok (29. 6.) podvečer, no po viac ako hodinovom presúvaní začiatku schôdze sálu opustili navrhovatelia odvolávania, parlament nebol dvakrát uznášaniaschopný, a tak mimoriadnu schôdzu prerušili.