I. Matovič chce rokovať o spolupráci so stranou Aliancia

Bratislava 21. marca (TASR) - Líder OĽANO Igor Matovič chce rokovať s mimoparlamentnou stranou Aliancia o možnostiach spolupráce v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami. Aliancia deklaruje, že do volieb ide samostatne. Rokovania zatiaľ neuzavrela s poslancom Györgym Gyimesim (OĽANO) ani so stranou Zsolta Simona Maďarské fórum.



"Záujem o rokovanie o možnostiach spolupráce prejavil predseda OĽANO Igor Matovič," uviedla pre TASR hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme. "Aliancia do volieb pôjde samostatne, ale má otvorené dvere pred tými, ktorí chcú pracovať pre rozvoj práv národnostných komunít a nimi obývaných regiónov," doplnila.



S Gyimesim mala opätovne rokovať minulý týždeň Platforma SMK Aliancie. Ešte začiatkom marca na rokovaniach diskutovali okrem iného aj o úlohe platforiem pri zostavovaní kandidátnej listiny Aliancie.