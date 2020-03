I. Matovič: Strana Za ľudí môže obsadiť maximálne dve ministerstvá

Bratislava 5. marca (TASR) – Strane Za ľudí pripadajú v rámci prerozdeľovania rezortov maximálne dve ministerstva. Vyhlásil to vo štvrtok líder OĽaNO Igor Matovič, ktorého prezidentka poverila zostavením novej vlády. Verí, že Za ľudí neuvažuje o troch ministerstvách, lebo by tak popierali výpočty. Prerozdelenie rezortov medzi strany však aktuálne nevníma ako problém. Matovič povedal, že strana Za ľudí je na správnej adrese, ak chce presadiť vo vláde boj proti korupcii, rozvoj regiónov či pomoc sociálne slabším ľuďom.



I. Matovič chce ústavne garantovať apolitickosť verejnoprávnych médií

Líder OĽaNO Igor Matovič chce v budúcej vláde prioritne riešiť aj nezávislosť a apolitickosť verejnoprávnych médií. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že je podľa neho potrebné ústavným zákonom garantovať to, aby sa mohli verejnoprávne médiá za každej vlády správať absolútne apoliticky.



Matovič nebude spochybňovať nomináciu Pellegriniho na podpredsedu NRSR

Ak Smer-SD ako najsilnejšia opozičná strana nominuje na post podpredsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho, líder OĽaNO Igor Matovič bude nomináciu rešpektovať. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že všetko závisí od dohody v budúcej koalícii. Osobne by uprednostnil na tejto pozícii Pellegriniho pred predsedom strany Robertom Ficom.



I.Matovič iniciuje pre zámer masívne stavať nájomné byty stretnutie v NBS

Líder OĽaNO Igor Matovič, ktorého prezidentka poverila zostavením novej vlády, iniciuje v pondelok (9. 3.) stretnutie na pôde Národnej banky Slovenska (NBS). Dôvodom je zámer masovej výstavby nájomných bytov, čo je programová priorita strany Sme rodina. Matovič do NBS pozval okrem lídrov strán Sme rodina, SaS aj špičkových ekonómov zo Slovenska, Rakúska či odborníkov z Inštitútu finančnej politiky, Útvaru hodnoty za peniaze i NBS. Matovič chce počuť, či má takýto návrh potenciál a či je možné získať financie na takéto verejné investície.



I.Matovič: Hodnotové otázky nebudú súčasťou programového vyhlásenia vlády

Hodnotové otázky ako ochrana života, či registrované partnerstvá nebudú súčasťou programového vyhlásenia budúcej vlády. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to deklaroval líder OĽaNO Igor Matovič, ktorého prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila zostavením vlády. Zdôrazni, že je potrebné rozlišovať medzi ochranou života a zlepšením kvality života.



"Nebude to v programovom vyhlásení vlády a nemá to za cieľ žiadna z tých strán, s ktorými rokujeme," skonštatoval Matovič. Dodal však, že pri otázkach o zvýšenej ochrane života by mali mať poslanci voľné ruky, a to aj pri predkladaní takýchto návrhov zákonov. Poukázal na doterajšie neúspechy napríklad potratových zákonov v pléne NRSR.



Líder OĽaNO v tejto súvislosti zdôraznil potrebu pomoci matkám. "Skúsme pomôcť ženám, ktoré chcú ísť na potrat zo sociálnych dôvodov," povedal s tým, že takýchto prípadov by malo byť čo najmenej. Poznamenal, že ak by zakázali potraty na Slovensku, nikto nezabráni ženám podstúpiť interrupciu v zahraničí.



Tehotným ženám v núdzi má podľa neho podať pomocnú ruku štát, spomenul napríklad tehotenské príspevky a ďalšie opatrenia.