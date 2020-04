I. Matovič: Držím palce R. Sulíkovi, aby si nastavil fungovanie v SaS

Bratislava 22. apríla (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) drží palce predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi, aby si určité veci v SaS skonsolidoval čím skôr. Vyhlásil to v reakcii na informáciu, že poslankyňa Jana Cigániková (SaS) neplánuje podporiť programové vyhlásenie vlády (PVV), ale napríklad aj na odkazy na sociálnych sieťach.



"Držím palce Richardovi Sulíkovi, aby nastavil mód fungovania v rámci svojej strany, či aj poslaneckého klubu alebo aj mimo neho. Aby bolo čo najmenej odkazov cez facebook, čo najmenej otvorených listov, kde sa podpíše štátny tajomník za tú konkrétnu stranu a vyzýva svoju vlastnú vládu. Myslím si, že to by sme si do budúcna robiť nemali," skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii pred parlamentom. Premiér zároveň dodal, že tlaky záujmových skupín rozobrať jednotlivé poslanecké kluby sú obrovské.



Cigániková, ktorá je predsedníčkou parlamentného zdravotníckeho výboru, pre TASR uviedla, že na výbore nepodporila odporúčanie schváliť PVV, pretože má výhrady voči unitárnemu systému zdravotných poisťovní. Pre časopis .týždeň Cigániková spomenula, že za PVV nebude ani hlasovať, pretože neobsahuje zámery, ktoré presadzovala.



Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pre TASR uviedla, že zvyšných 12 poslancov za SaS jednoznačne podporí programové vyhlásenie vlády. Postoj Cigánikovej ju mrzí. Z rozhodnutia Cigánikovej je prekvapený aj štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). "Možno to ešte pani poslankyňa do hlasovania prehodnotí," doplnil Klus.