Matoviča privítali v Prahe, v delegácii sú členovia vlády i konzília

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič (vpravo) si prezerá dokumenty v lietadle počas letu na svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu do Českej republiky. Praha, 3. júna 2020. Uprostred minister financií Eduard Heger, druhý vľavo Roman Mikulec. Foto: TASR Michal Svítok

Praha 3. júna (TASR) – Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) priletel v stredu do Prahy. V metropole Českej republiky absolvuje svoju prvú zahraničnú pracovnú cestu. Na pražskom letisku ho privítal veľvyslanec SR v Prahe Peter Weiss.Z letiska si to slovenský premiér spolu s delegáciou namieril do Kramářovej vily, v rezidencii českého predsedu vlády ho privítal premiér ČR Andrej Babiš. Šéfovia exekutív majú hovoriť o pandemickej situácii v oboch krajinách, rovnako majú diskutovať o bilaterálnej spolupráci a cezhraničnom režime a takisto o návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie.Súčasťou delegácie sú viacerí ministri vrátane podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej (Za ľudí), ministra financií SR Eduarda Hegera (OĽaNO), ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Remišová a Mikulec majú počas dňa naplánované aj separátne rokovania s českými partnermi.V delegácii je tiež konzílium odborníkov. Člen permanentného krízového štábu Robert Mistrík TASR informoval, že konzílium sa stretne s Romanom Prymulom, ktorý viedol český ústredný krízový štáb počas nástupu pandémie nového koronavírusu, od júna je vládnym splnomocnencom pre vedu a výskum v zdravotníctve.uviedol Mistrík.Slovenského premiéra prijme v rámci programu aj prezident ČR Miloš Zeman, rovnako tak šéfovia oboch komôr českého parlamentu - predseda Senátu Miloš Vystrčil a predseda Poslaneckej snemovne Radek Vondráček.Premiér Matovič takisto položí veniec k soche Milana Rastislava Štefánika na pražskom Petříne.