I. Matovič: Na zvýšení obranných výdavkov zarobí minister Kaliňák

Bratislava 23. júna (TASR) - Na zvýšení obranných výdavkov zarobí minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a jeho biznisy s trojnásobne predraženými nemocnicami. Uviedol to líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) k navyšovaniu obranných výdavkov.



„Je to typická dvojtvárnosť Roberta Fica, lebo včera jeho človek v Bruseli schválil navýšenie výdavkov na obranu na päť percent (HDP, pozn. TASR), dnes svojim voličom odkazuje, že nič z toho nebude, zajtra v Haagu to samozrejme schvália,“ skonštatoval Matovič.



Predseda vlády vyhlásil, že Slovensko nebude v štátnom rozpočte na rok 2026 podporovať žiadne navýšenie výdavkov na nákup zbraňových systémov nad úroveň roku 2025. Štát si musí vyhradiť suverénne právo rozhodnúť sa, v akom tempe a štruktúre je pripravený navyšovať rozpočet ministerstva obrany s cieľom dosiahnuť plán NATO v roku 2035. Ďalej tvrdí, že akékoľvek navýšenie rozpočtu rezortu obrany na rok 2026 bude použité len na projekty duálneho určenia, ako sú nemocnice a cestná infraštruktúra.