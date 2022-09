I. Matovič neplánuje s lekármi ďalej rokovať k platom

Bratislava 2. septembra (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) viac neplánuje rokovať s lekármi o ich platoch. Dostali podľa neho veľmi dobrú ponuku. Uviedol to v piatok.



"V tejto dobe je ponuka, ktorú sme lekárom dali, veľmi veľmi nadštandardná. Je to dramaticky viac, ako sme ponúkli komukoľvek v štátnej správe okrem sestričiek, tie percentuálne by mali mať viac," povedal Matovič. Na poslednom rokovaní podľa svojich slov povedal lekárom, že ide o posledné stretnutie.



Minister financií predstavil v auguste návrh zvýšenia platov lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Lekárom bez atestácie by sa mal koeficient minimálnej mzdy zvýšiť z 1,25 na 1,4-násobku priemernej mzdy. Pri lekároch s atestáciou mal koeficient zostať rovnaký, a to 2,3-násobku priemernej mzdy. Pri oboch sa mali platy odvíjať aj od odpracovaných rokov.



Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský po poslednom rokovaní na Úrade vlády SR uviedol, že iná možnosť ako hromadné výpovede neexistuje. Poukázal na to, že vláda na niektoré požiadavky lekárskych odborov stále nepredstavila riešenia. Samotné zvýšenie platov podľa neho problém nevyrieši.