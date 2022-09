I. Matovič nevidí najmenší dôvod ustupovať SaS

Bratislava 1. septembra (TASR) – Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič nevidí najmenší dôvod ustupovať v požiadavkách voči SaS. Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (SaS) podaním demisie podľa neho utiekol nezodpovedne od roboty, a to aj v súvislosti s blížiacou sa energetickou krízou. Matovič podotkol, že keď si urobia svoju prácu, nemá problém odísť z ministerskej stoličky.



"Desať požiadaviek je odpoveď na ultimátum. My nedávame žiadne ultimátum. V momente, ako SaS stiahne svoje ultimátum, aj naša odpoveď bude stiahnutá," vyhlásil. Tvrdí, že demisiu Sulíka nepožadoval, ale prijíma jeho ponuku na spoločný odchod.



V prípade konca SaS vo vláde a vzniku menšinovej vlády sa nechce spoliehať na hlasy fašistov. "Možno sa ukáže, že Slovensko nie je zrelé na menšinovú vládu. Ale všetko to budú len dôsledky ega jedného človeka, ktorý si povedal, že je čas vydierať," podotkol.



Ďalej zdôraznil, že všetky opatrenia na pomoc ľuďom a ochranu verejných financií sú kryté z daní, ktoré SaS blokuje. Kritizoval, že prezidentka Zuzana Čaputová z pozície, ktorá by mala byť úplne nestranícka, robí stranícku politiku.



Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň oznámil, že už demisiu podal.