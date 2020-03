I. Matovič nevylúčil prijatie ďalších opatrení, chce viac testovať

Bratislava 22. marca (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) chce viac testovať ľudí na ochorenie COVID-19. Podotkol však, že testov má Slovensko málo. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Nevylúčil, že vláda prijme ďalšie preventívne opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Zdôraznil, že opatrenia by mali byť všade na Slovensku rovnaké.



"Počet nakazených je výrazne vyšší, preto musíme prijať opatrenia, aby sme sa všetci navzájom chránili," povedal premiér s tým, že treba ľudí viac testovať, aby sa poznal skutočný stav nakazených na Slovensku. Poznamenal, že Slovensko nemá k dispozícii dostatok testov.



Ďalšie opatrenia by mala podľa neho prijať vláda tak, aby platili pre všetky kraje rovnako. Dodal, že o prijatí ďalších opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu rozhodne vláda na základe výsledkov zasadnutia krízového štábu. Deklaroval, že obchody s potravinami nezatvoria. Nechcel však vopred konkretizovať možné opatrenia. Dodal tiež, že bude potrebné pomôcť napríklad aj podnikateľom, ktorých kríza zasiahne.



V súvislosti s novým koronavírusom kritizoval bývalú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Tá podľa neho nemala plán, ako postupovať pri zvyšovaní chorobnosti a nezačala s nákupom ochranných pomôcok skôr. Tvrdí, že tajila verejnosti, že nemáme dostatok testov.



Pellegrini reagoval, že je mu ľúto, že Matovič neocenil opatrenia predchádzajúcej vlády ani prácu zdravotníkov a pracovníkov v laboratóriách, ktorí pracujú, koľko vládzu. Hovorí, že Slovensko už desať dní rokuje s firmou dodávajúcou testy, aby poskytla aj ďalšie a snaží sa pracovať na tom, aby sa testy vyrábali aj na Slovensku. Masové testovanie však podľa neho nie je potrebné. "Dôležité je, aby ľudia, aj tí, ktorí majú podľa testov negatívny výsledok, dodržiavali opatrenia pre zachovanie bezpečnosti všetkých a nechodili len tak po uliciach," myslí si Pellegrini. Aj problém s nákupom rúšok a respirátorov je podľa neho v celej Európskej únii.