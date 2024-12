I. Matovič o zníženom ratingu: Na Ficovu politiku doplatia všetci

Bratislava 14. decembra (TASR) - Zníženie ratingu v hodnotení agentúry Moody's je vizitkou politiky Roberta Fica (Smer-SD). V reakcii na zhoršenie hodnotenia krajiny to uviedol líder hnutia Slovensko Igor Matovič.



Upozornil, že podľa samotnej agentúry môže za výsledok aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a zásahy v oblasti súdnictva. "Keď nadelíte zločincom amnestie za to, že rozkrádajú naše spoločné peniaze, tí ľudia, ktorí Slovensku požičiavajú, sú opatrnejší. Znamená to pre nás vyššie rizikové prirážky," uviedol Matovič.



Vyhlásil, že rovnaký rating mala krajina v roku 2004. "Robert Fico svojou politikou vrátil Slovensko o 20 rokov späť. Na Ficovu politiku doplatia všetci, hoci sa o to nepričinili," dodal Matovič.



Ratingová agentúra Moody's znížila hodnotenie Slovenska o jeden stupeň na A3 so stabilným výhľadom. Predchádzajúce hodnotenia od ratingových agentúr Standard & Poor's a Fitch z decembra a z konca októbra potvrdili pôvodné hodnotenia. Podľa Ministerstva financií SR hodnotenie Moody's uznáva, že Slovensko je ekonomicky v dobrej kondícii a agentúra nevidí riziká pri financovaní nášho dlhu. Za dôležité považuje rezort konštatovanie, že Slovenská republika bude schopná naďalej lákať zahraničné investície. Ministerstvo má zároveň výhrady k tomu, že agentúra znížila hodnotenie najmä na základe politického hodnotenia inštitúcií štátu.