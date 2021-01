I. Matovič ocenil doterajšie úsilie EK pri manažovaní vakcín z EÚ

Bratislava 22. januára (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) ocenil počas štvrtkovej (21. 1.) videokonferencie lídrov EÚ doterajšie úsilie Európskej komisie (EK) pri manažovaní vakcín v EÚ. Diskusii lídrov dominovali skúsenosti z prvých týždňov očkovacích kampaní. Matovič vyzdvihol aj aktivitu slovenských vedcov, ktorí vyvinuli špeciálnu verziu PCR testu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



"Ľudia v EÚ konečne cítia aj sami na sebe, prečo je dobré byť členom Európskej únie. Bez toho by Slovensko nemalo šancu dostať sa v takom rekordnom čase aj v takom množstve k aktuálne dostupným vakcínam na svete, ktoré majú najvyššiu možnú účinnosť," skonštatoval slovenský premiér.



Lídri diskutovali aj o rozvoji mutácií nového koronavírusu. Prioritou je pre nich udržať vnútorné hranice otvorené. Zhodli sa, že dôležitá je čo najlepšia detekcia mutácie. Na to je podľa EK potrebné sekvenovať vírus vo vyššej miere. Matovič vyzdvihol aj aktivitu slovenských vedcov, ktorí vyvinuli špeciálnu verziu RT-PCR testu schopného odhaliť tento najrozšírenejší variant vírusu. "Vzhľadom na obmedzené kapacity sekvenovania vo viacerých krajinách by toto mohol byť popri sekvenovaní ďalší užitočný nástroj na detekciu mutácie," uviedol Matovič.



V diskusii o vakcinačných certifikátoch EÚ lídri podporili práce na technickom riešení. O ich presnom využití na iné ako medicínske účely, napríklad pri cestovaní, je podľa mnohých predčasné hovoriť. "Táto diskusia príde na rad, keď bude viac dát o tom, aký má vakcína vplyv na šírenie vírusu a keď bude široko dostupná pre bežných ľudí. Podľa predsedu vlády Matoviča by certifikát mohol obsahovať aj iné údaje," skonštatovali z tlačového odboru.



Vo vystúpeniach lídrov rezonovala aj myšlienka solidarity s tretími krajinami. Lídri považujú za samozrejmé poskytnúť vakcíny aj týmto krajinám čo najskôr.



Za najväčšie problémy očkovacích kampaní označili lídri tempo dodávok. "To vychádza aj z nízkeho počtu doteraz schválených vakcín v EÚ - Pfizer/BioNTech a Moderna. Členské štáty tak netrpezlivo čakajú na schválenie a dodávku ďalších vakcín z portfólia EÚ, najmä od britskej spoločnosti AstraZeneca. To sa od Európskej liekovej agentúry očakáva už v najbližších dňoch. Medzi lídrami panuje zhoda, že kľúčové je, aby všetci výrobcovia vakcín dodržiavali dohodnuté dodávky. V tomto smere považujú za dobrú správu avizované zvýšenie výrobných kapacít zo strany spoločnosti Pfizer/BioNTech v EÚ," uzavreli z tlačového odboru úradu vlády.



Téme štvrtkovej videokonferencie lídrov EÚ sa venovali aj na piatkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitostí, na ktorom sa zúčastnil i premiér. "To, čo zažívame na Slovensku, nedostatok vakcín a pomalé tempo, je niečo, čo frustruje všetkých 27 členských krajín EÚ. Včera tomu bola venovaná štvorhodinová diskusia," povedal po zasadnutí výboru jeho predseda Tomáš Valášek (Za ľudí). Zároveň verí, že ak sa schváli vakcína od AstraZeneca a príde na Slovensko, bude všetko pripravené tak, aby sa mohlo začať s okamžitým očkovaním. Podľa Valáška je zároveň dôležité, že vláda nečaká a nakúpila vakcíny.