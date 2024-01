I. Matovič odmieta, že by on a jeho rodina páchali daňové podvody

Bratislava 10. januára (TASR) - Líder hnutia Slovensko Igor Matovič odmietol, že by on a jeho rodina spáchali daňové podvody. Na tlačovej konferencii vyhlásil, že jeho rodina platila dane a odvody vždy vzorovo. Odmieta útoky na jeho manželku. Predstavitelia vládnej koalície si podľa neho vymýšľajú. Avizuje preto trestné oznámenie.



Premiér Robert Fico spolu s poslancom parlamentu Tiborom Gašparom (obaja Smer-SD) v stredu vyhlásili, že Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) mal k dispozícii informácie k podozreniam voči Matovičovi a jeho manželke a nekonal. Gašpar poukázal na niekoľko daňových podvodov, ktoré mal Matovič spáchať. Vychádza z výpovede tzv. kajúcnika Ľudovíta Makóa. Regionpress podľa neho pravdepodobne optimalizoval dane v rozsahu 11,3 milióna eur. To Matovič odmieta a tvrdí, že Fico a Gašpar klamú.



Matovičov kolega, poslanec Gábor Grendel zároveň vyhlásil, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) pri obhajovaní novely Trestného zákona klame. "Tvrdí, že treba zmeniť Trestný zákon preto, aby sudcovia mohli udeľovať aj miernejšie tresty," skonštatoval s tým, že sudcovia takú možnosť majú aj dnes. Reagoval aj na tvrdenia, že trestné sadzby pri korupčných a majetkových trestných činoch sú neprimerané a treba ich zmierniť. "Lenže presne opak je pravdou," povedal s tým, že ak zákon prejde, tresty budú neprimerané, pretože za ukradnutie auta či bytu bude páchateľom hroziť už len podmienečný symbolický trest.



Grendel tiež odmietol Ficove tvrdenia o záchrane špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Za tri dni diskusie o novele nikto z opozície podľa neho nekričal, aby koalícia neodvolala Lipšica z funkcie. Práve naopak, aj poslanci vyzvali koalíciu, aby ho odvolala, ak to má zachovať Úrad špeciálnej prokuratúry. "Vládnej koalícii ide len a len o to, aby zabezpečili beztrestnosť pre svojich trestne stíhaných kolegov, všetko ostatné sú len nepravdivé omáčky," povedal.



V parlamente sa už tretí deň diskutuje o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. V diskusii vystupujú v drvivej väčšine opoziční poslanci. Písomne je prihlásených vyše 30 rečníkov. Novela podľa Suska harmonizuje trestné sadzby s okolitými krajinami. Návrh predpokladá aj zrušenie ÚŠP. Na tom trvá premiér, sú na to podľa neho všetky odborné podklady, ktoré potvrdzujú, že Generálna prokuratúra SR "bez akýchkoľvek ťažkostí vie prebrať agendu ÚŠP a zabezpečiť kontinuitu".