Hnutie Sme rodina rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR

Na archívnej snímke Igor Matovič. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) po 21. schôdzi vlády SR 7. júla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. júla (TASR) - Koaličné hnutie Sme rodina rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o navrhovanom referende. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie hnutia. ÚS SR v stredu rozhodol, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s Ústavou SR.skonštatovalo hnutie.Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585.000 ľudí. Otázkou referenda malo byť:Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa na ÚS obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende.Koaličné OĽANO rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR rešpektuje, no je presvedčené, že občania majú plné právo priamo rozhodovať o vážnych spoločenských otázkach. Predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milana Vetráka (OĽANO) rozhodnutie ÚS neprekvapilo. Odborné argumenty, že otázka o skrátení volebného obdobia by nemala byť predmetom referenda, sa podľa neho medzi ústavnými právnikmi spomínali už skôr. Politicky sa však neteší z toho, že sa referendum nemôže konať.skonštatoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.Vetrák uviedol, že ako politik sa z rozhodnutia ÚS neteší.povedal pre TASR.Líder koaličného hnutia OĽANO a minister financií Igor Matovič odsúdil konanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej ohľadom navrhovaného referenda o predčasných voľbách. Na sociálnej sieti uviedol, že okradla ľudí o právo vyjadriť sa. Hlava štátu sa pre referendovú otázku obrátila na Ústavný súd SR, ktorý ju v stredu označil za protiústavnú.skonštatoval Matovič.Líder OĽANO označil Čaputovej konanie zamyslí si Matovič.Strana Za ľudí rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o tom, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR nie je v súlade s ústavou. Podpredseda strany Juraj Šeliga to vníma tak, že ÚS svojím rozhodnutím definitívne odpovedal na dlhodobú otázku. So samotným rozhodnutím sa podľa vlastných slov stotožňuje. Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová už avizovala, že aj keby ÚS rozhodol inak, na referende by sa nezúčastnila, keďže ho považuje za nástrojuviedol Šeliga. Pripomenul, že pri každom pláne na referendum o skrátení volebného obdobia sa otvárala debata o jeho ústavnosti. Teraz podľa neho ÚS povedal, že takéto referendum nie je prípustné.ozrejmil s tým, že takýmto rozhodnutím sme sa vyhli potenciálnym desiatkam referend, ktoré súŠeliga zároveň avizoval, že nepodporí ani prípadnú novelu ústavy, o ktorej už hovorila opozícia. Podľa jeho slov by to znamenalo, že opozícia by nerobila nič iné, iba referendá o predčasných voľbách.uzavrel.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za dobré, že poznáme rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR k otázke referenda o predčasných voľbách. Dodala, že ak by niekto chcel upraviť predčasné voľby cestou referenda v ústave, treba k tomu vážnu debatu. Kolíková zároveň odsudzuje, ak politici, ktorým sa nepáči rozhodnutie ÚS, vyzývajú ľudí k nepokojom a k nerešpektovaniu rozhodnutia ÚS.povedala ministerka s tým, že ak sa nezmení právna úprava, či už na úrovni ústavy alebo neskôr zákona, aby upravil detaily, tak nie je na mieste zbierať podpisy pod referendum k predčasným voľbám.Kolíková podčiarkla, že ak sa niekomu nepáči toto rozhodnutie a tento stav, je potrebné k tomu vyvolať zmenu právnej úpravy.uzavrela s tým, že práve to môže byť cestou, ako k tomu dospieť.Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR, že referendum o skrátení volebného obdobia nie je v súlade s ústavou a nemôže sa konať.Liberáli zároveň upozornili, že v prípade, ak by referendum ÚS odobril, podriadili by sa jeho výsledku.uviedla strana SaS v tlačovom vyhlásení.ÚS rozhodol, že otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s ústavou. Po neverejnom zasadnutí pléna Ústavného súdu (ÚS) SR o tom v stredu informoval predseda ÚS SR Ivan Fiačan. Na ÚS so žiadosťou o preskúmanie súladu s ústavou i ďalší postup v prípade platného referenda sa obrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585.000 ľudí.