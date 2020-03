I. Matovič: Politika musí ísť v tejto situácii bokom

Bratislava 15. marca (TASR) - Šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič, poverený zostavením vlády, očakáva od dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), že bude môcť po jeho boku absolvovať všetky rokovania v súvislosti so šírením nákazy nového koronavírusu. Politika musí ísť v tejto situácii podľa neho bokom. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



"Pellegrini má k dispozícii tisícky ľudí a keď nás odstrihnú od rokovaní, tak nevieme nič," poznamenal Matovič. Vo veci kritiky súčasnej vlády o opatreniach v boji proti šíreniu nákazy chcel Matovič poukázať na chyby v minulosti, aby sa potom nestali znova v budúcnosti. Hľadanie zodpovednosti chce odsunúť na obdobie, keď bude nákaza zvládnutá.



Jedenásťstranový plán s opatreniami proti nákaze novým koronavírusom, ktorý vypracoval tím okolo Matoviča, odoslali podľa jeho slov hlavnému hygienikovi. Matovič vo svojich opatreniach spomína, že seniori nad 80 rokov by mali povinne ostať doma a nevychádzať von. Postupne by sa však mala veková hranica znižovať. Hovorí tiež, že by sa mal zaviesť zákaz vstupovať kamkoľvek bez rúška. Zároveň Matovič vyzval ľudí, aby si začali rúška vyrábať sami doma, napríklad z obyčajnej starej plachty. Podľa Matoviča je vždy lepšie mať nejaké rúško, ako nemať žiadne. "Kto nemá rúško, pozerajme sa na neho tak, že môže spôsobiť ochorenie alebo smrť," hovorí Matovič. Povinné nosenie rúšok by malo byť aj vo fabrikách.



"Liek proti koronavírusu existuje. Je to zodpovednosť, spolupatričnosť a solidarita," povedal Matovič.