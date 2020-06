I. Matovič považuje výmenu prednostov OÚ za očistenie štátnej správy

Bratislava 6. júna (TASR) - Predseda vlády Igor Matovič vidí za zámerom svojho hnutia OĽaNO vymeniť všetkých 72 prednostov okresných úradov (OÚ) očistenie štátnej správy. Šéfovia úradov majú byť podľa neho predĺženou rukou ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ich podriadení majú byť apolitickí odborníci. Niektorí koaliční partneri majú voči tomu výhrady, o výmene prednostov majú diskutovať aj na koaličnej rade. Premiér nevedel povedať, na koľko postov už majú vybraných ľudí, má to podľa neho na starosti poslanecký klub hnutia.



Matovič tvrdí, že politickí nominanti budú len prednostovia OÚ. "Vymeníme 72 ľudí, ktorí budú predĺženou rukou ministra ako prednosta okresného úradu a všetko ostatné bude rozhodovať čisto odbornosť. A práveže tých ľudí, ktorí tam dnes sú a ich jediná legitimácia je, že majú nejakú správnu farbu straníckej knižky, odtiaľ bez hanby vyhodíme. A nahradíme ich odborníkmi z tých úradov, ktorí sa dlhé roky nemohli posunúť vyššie," vysvetlil premiér.



Matovič zámer hnutia považuje za transparentný cieľ. Poukazuje na potrebu vytvorenia hranice, kde politika začína a končí. "My sme tú hranicu urobili za prednostom. Doteraz bolo zvykom, že politické strany po výhre vo voľbách vymenili niekoľko tisíc až desaťtisíc ľudí na týchto úradoch v štátnej správe. Po dohode s našim poslaneckým klubom sme povedali, že vymeníme 72 ľudí a všetkým ostatným desiatkam tisícom ľudí doprajeme apolitickosť," skonštatoval.



Podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová nedávno pre TASR povedala, že chce presadzovať, aby sa funkcie prednostov okresných úradov obsadzovali transparentným výberovým konaním. Jej stranícky kolega Juraj Šeliga dodal, že namiesto transparentnosti si "jedna strana vytvorila vlastné komisie s vlastnými pravidlami, ktoré rozhodujú o tom, kto bude ovládať ktorý úrad." Šéf Sme rodina Boris Kollár nevidí problém v tom, že by prednostov nominovalo len OĽaNO. Predseda SaS Richard Sulík sa k téme vyjadrí až po tom, čo o nej budú diskutovať koaliční partneri, čo sa zatiaľ nestalo.