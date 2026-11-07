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I. Matovič: Premiérov výrok o sfalšovanom referende je nebezpečný
Šéf Hnutia Slovensko si myslí, že najprv je potrebné znížiť politikom platy o 50 percent a potom sa treba pozrieť na 13 dôchodky.
Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Vyjadrenie o sfalšovaní referenda nemá ďaleko od spochybňovania výsledkov volieb. Uviedol to exminister životného prostredia a poslanec Tomáš Taraba (nezaradený), ktorý považuje za vážne vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o možnom sfalšovaní referenda v roku 2003 o vstupe do EÚ. Šéf opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič reagoval, že Fico sa zrejme rozhodol loviť voličov, ktorí nechcú byť v EÚ. Jeho výrok o referende označil za nebezpečný. Obaja to povedali v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
„Chcem veriť, že je to politický výstrel, pretože ak by to bola pravda, tak to má vážne konzekvencie,“ podotkol Taraba. Apeloval, aby Slovensko verilo inštitúciám a orgánom. Matovič pripomenul, že Fico v čase referenda o vstupe do EÚ už bol v politike a „zrazu sa zobudil“. Fico by bol podľa Matoviča rád, ak by Slovensko nebolo v EÚ.
Šéf Hnutia Slovensko si myslí, že najprv je potrebné znížiť politikom platy o 50 percent a potom sa treba pozrieť na 13 dôchodky. Ostatné opozičné strany podľa neho strašia dôchodcov, keď tvrdia, že im hneď po nástupe do vlády tieto dôchodky zoberú. Matovič tvrdí, že do budúcej koalície nevstúpia, ak strany nebudú súhlasiť so znížením platov poslancov a nepovedia, dokedy sa bude Slovensko zadlžovať.
V diskusii sa dotkli aj témy migrácie. Každý štát má podľa Tarabu právo a povinnosť strážiť svoje hranice. „Ak sa rozhodneme, že potrebujeme migrantov, tak my musíme rozhodovať, kto to bude a nie iné štáty,“ poznamenal. Taraba doplnil, že na Slovensko by mali prísť najmä kvalifikovaní ľudia, ktorí chýbajú. Podporu rodín vidí Matovič ako najlepšiu cestu v boji proti migrácii.
Taraba chce tiež vidieť návrh koaličnej SNS k zníženiu hranice trestnoprávnej zodpovednosti. „Oni niečo strelia a potom zistíte, že je to deravé,“ podotkol. Takýto návrh by podľa neho mal ísť z dielne rezortu spravodlivosti. Matovič súhlasí, že z desiatich návrhov SNS je „deväť blbostí a jedným trafia terč“.
Bývalý minister zopakoval, že bude v parlamente hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia a tak, aby vláda dovládla. Poukázal na zákon o tzv. kajúcnikoch, ktorý nie je v programovom vyhlásení vlády a pri zákone o voľbách zo zahraničia má problém so znižovaním preferenčných krúžkov. „Nenechám sa tlačiť do kúta žiadnymi ich požiadavkami, ktoré nie sú v programovom vyhlásení vlády,“ povedal Taraba. Vylúčil, že by sa vrátil do vlády Roberta Fica.
Poslanci sa vyjadrili aj k povoleniu Ruska hrať na majstrovstvách sveta v hokeji. Matovič nechápe, aké férové by bolo, ak by na šampionáte hrali Ukrajinci aj Rusi. Je podľa neho správne povedať, že Rusi tam nemajú čo robiť. Taraba mieni, že šport by nemal trpieť politikou a politika by do týchto oblastí nemala byť vťahovaná, preto nemá s Ruskom na majstrovstvách sveta problém.
„Chcem veriť, že je to politický výstrel, pretože ak by to bola pravda, tak to má vážne konzekvencie,“ podotkol Taraba. Apeloval, aby Slovensko verilo inštitúciám a orgánom. Matovič pripomenul, že Fico v čase referenda o vstupe do EÚ už bol v politike a „zrazu sa zobudil“. Fico by bol podľa Matoviča rád, ak by Slovensko nebolo v EÚ.
Šéf Hnutia Slovensko si myslí, že najprv je potrebné znížiť politikom platy o 50 percent a potom sa treba pozrieť na 13 dôchodky. Ostatné opozičné strany podľa neho strašia dôchodcov, keď tvrdia, že im hneď po nástupe do vlády tieto dôchodky zoberú. Matovič tvrdí, že do budúcej koalície nevstúpia, ak strany nebudú súhlasiť so znížením platov poslancov a nepovedia, dokedy sa bude Slovensko zadlžovať.
V diskusii sa dotkli aj témy migrácie. Každý štát má podľa Tarabu právo a povinnosť strážiť svoje hranice. „Ak sa rozhodneme, že potrebujeme migrantov, tak my musíme rozhodovať, kto to bude a nie iné štáty,“ poznamenal. Taraba doplnil, že na Slovensko by mali prísť najmä kvalifikovaní ľudia, ktorí chýbajú. Podporu rodín vidí Matovič ako najlepšiu cestu v boji proti migrácii.
Taraba chce tiež vidieť návrh koaličnej SNS k zníženiu hranice trestnoprávnej zodpovednosti. „Oni niečo strelia a potom zistíte, že je to deravé,“ podotkol. Takýto návrh by podľa neho mal ísť z dielne rezortu spravodlivosti. Matovič súhlasí, že z desiatich návrhov SNS je „deväť blbostí a jedným trafia terč“.
Bývalý minister zopakoval, že bude v parlamente hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia a tak, aby vláda dovládla. Poukázal na zákon o tzv. kajúcnikoch, ktorý nie je v programovom vyhlásení vlády a pri zákone o voľbách zo zahraničia má problém so znižovaním preferenčných krúžkov. „Nenechám sa tlačiť do kúta žiadnymi ich požiadavkami, ktoré nie sú v programovom vyhlásení vlády,“ povedal Taraba. Vylúčil, že by sa vrátil do vlády Roberta Fica.
Poslanci sa vyjadrili aj k povoleniu Ruska hrať na majstrovstvách sveta v hokeji. Matovič nechápe, aké férové by bolo, ak by na šampionáte hrali Ukrajinci aj Rusi. Je podľa neho správne povedať, že Rusi tam nemajú čo robiť. Taraba mieni, že šport by nemal trpieť politikou a politika by do týchto oblastí nemala byť vťahovaná, preto nemá s Ruskom na majstrovstvách sveta problém.