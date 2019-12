Opozícia reaguje na obvinenie Fica. Matovič v tom vidí zámer

Bratislava 5. decembra (TASR) - Robert Fico (Smer-SD) ako docent trestného práva vedel, že videom o Milanovi Mazurekovi sa dopúšťa trestného činu. Urobil tak, aby ho obvinili, čím by sa priblížil k voličom lídra opozičnej ĽSNS Mariana Kotlebu. Myslí si to predseda OĽaNO Igor Matovič. Predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina považuje jeho obvinenie za reklamu.



"Verím, že rovnako odvážni budú aj ďalší vyšetrovatelia a prokurátori, ktorí po voľbách vyšetria aj trestné činy, za ktoré Robert Fico vo väzení aj reálne skončí," dodal Matovič.



Hlina cíti z obvinenia Fica reklamu. Myslí si, že ho NAKA mohla obviniť pokojne aj po voľbách.



Fico je pre predsedu opozičnej strany SaS Richarda Sulíka pôvodcom zla a ten, kto naťahal do politiky zlodejov a oligarchov. Sulík si myslí, že je najvyšší čas na nové voľby, ak ho stíhajú namiesto toho za hanobenie rasy.



Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Truban dúfa, že Fico bude vyšetrovaný a obvinený aj za to, že "umožnil mafii a oligarchom priživovať sa na našej krajine."



"To najhoršie, čo sa môže stať, je to, aby orgány činné v trestnom konaní urobili z tohto populistického politika pred voľbami martýra, ktorý vďaka tomu vyhrá voľby a Slovensko ešte viac zapadne do osídiel organizovaného zločinu, rasizmu a celkovej vulgarizácie verejného života," obáva sa nezaradený poslanec Jozef Rajtár.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil predsedu koaličného Smeru-SD Roberta Fica pre jeho výroky o odsúdení exposlanca ĽSNS Milana Mazureka za jeho vyjadrenia o Rómoch. Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.