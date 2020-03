Rozhodne predsedníctvo Za ľudí. Matovič rokuje s Kiskom o koalícii

Bratislava 5. marca (TASR) - Líder OĽaNO Igor Matovič vo štvrtok dopoludnia prišiel na stretnutie s predsedom strany Za ľudí Andrejom Kiskom, rokovať majú o vstupe strany do vládnej koalície. Odsúhlasiť to má predsedníctvo Za ľudí, ktoré sa má zísť popoludní. Matovič v stredu (4. 3.) dostal od prezidentky SR Zuzany Čaputovej poverenie zostaviť vládu.



"Verím, že sa pridajú, ak sa rozhodnú ostať v opozícii s Kotlebom a Ficom, my sa určite zariadime," povedal Matovič pred štvrtkovým stretnutím s Kiskom. Dodal, že tri strany, teda SaS, Sme rodina a OĽaNO, sú v podstate dohodnuté a záleží len na predsedníctve strany Za ľudí, ako sa rozhodnú.



Po verdikte strany Za ľudí by mali spoločnú koalíciu ešte schvaľovať predsedníctva OĽaNO a Sme rodina. Následne sa podľa Matovičových slov zídu vyjednávacie tímy. Ak by sa Kiska rozhodol vstúpiť do koalície, spoločné stretnutie štyroch lídrov by podľa Matoviča mohlo byť ešte vo štvrtok.



Kiska chce podľa svojich slov tvoriť vládu so silným odborným a morálnym kreditom. Naznačil pochybnosti v súvislosti s prípadnými nomináciami zo Sme rodina. Matovič v tejto súvislosti prišiel s návrhom na vytvorenie fondu pre investigatívnu žurnalistiku. Tak by sa podľa neho zabezpečila objektívna a nespochybniteľná kontrola nakladania s verejnými zdrojmi.