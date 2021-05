I. Matovič: S obvineným Bernardom S. som sa stretol asi trikrát

Bratislava 23. mája (TASR) - Minister financií a bývalý premiér Igor Matovič (OĽANO) sa asi trikrát stretol s obvineným Bernardom S. po vražde novinára Jána Kuciaka. Do volieb sa s ním už nestretol a po voľbách tiež nie. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na predsedu strany Smer-SD Roberta Fica, ktorý tvrdil, že Matovič na policajnom výsluchu v januári potvrdil, že sa opakovane stretával s Bernardom S.



Matovič hovorí, že približne v januári bol pozvaný na výsluch na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Mal svedčiť o tom, či si všimol, že ho v roku 2015 na príkaz "Ficových ľudí" viacerí príslušníci NAKA dlhodobo nezákonne sledovali.



"Počas výsluchu sa ma vyšetrovateľ opýtal, či poznám bývalého šéfa finančnej polície NAKA Bernarda S. Pred približne siedmimi ľuďmi (dvaja vyšetrovatelia a asi päť advokátov obvinených) som odpovedal, že som sa s ním po vražde Jána a Martiny asi trikrát stretol," približuje Matovič.



Minister opisuje stretnutie s Bernardom S. ako "stretnutie so zlomeným človekom", ktorý pravdepodobne túžil po tom, aby skončila Ficova vláda aj vláda Petra Pellegriniho (Hlas-SD). "A keď skončila, rozhodol sa svedčiť," podotkol Matovič.



Fico v nedeľu na tlačovej konferencii uviedol, že na Slovensku funguje systém udavačov. Koalícia tento systém vymyslela tak, že si našla ľudí, ktorí boli podozriví zo závažnej trestnej činnosti, a povedala im, že ak budú udávať iných, nebudú za svoje skutky niesť zodpovednosť. Jedným z takýchto kajúcnikov mal byť práve Bernard S. Systém udavačov je podľa Fica personálne napojený na bývalého premiéra Matoviča.