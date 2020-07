Matovič sa ospravedlnil všetkým študentom, odstúpi, keď splní sľuby

Bratislava 16. júla (TASR) – Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) sa ospravedlňuje všetkým poctivým študentom, ktorí počas štúdia nepodvádzali. Sám sa priznal že počas štúdia odpisoval a že by zrejme mal prísť o titul. Z pozície premiéra odstúpi vtedy, keď splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil. Uviedol to vo štvrtok na sociálnej sieti v reakcii na medializované informácie o jeho diplomovej práci.



„Úprimne, netuším, či som pred 22 rokmi vo svojej diplomovke niečo necitoval a koľko toho bolo. Ak to tak je, ukradol som niečo, čo mi nepatrilo, som de facto v tejto veci zlodej, čo je smutné a určite nie na chválu,“ uviedol v reakcii na otázky Denníka N o jeho diplomovej práci.



V statuse na sociálnej sieti sa premiér priznáva, že zvykol posledné dva ročníky vysokej školy odpisovať a že by z toho dôvodu zrejme mal prísť o titul. „Ospravedlňujem sa všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných 'fintičiek'. Úprimne vás obdivujem,“ uzavrel Matovič.



Podľa medializovaných informácií má byť diplomová práca premiéra Matoviča o daňovom systéme plagiátom. Opísať v nej mal dve knihy od trojice slovenských ekonómov.