I. Matovič: Sme otvorení rokovaniam s kýmkoľvek z dobrej strany brehu

OĽaNO považuje akékoľvek spájanie len a len za prospešné, a preto opakovane ponúka spoluprácu aj menším stranám, kde by potenciálne hrozil prepad hlasov ich voličov, povedal Matovič.

Bratislava 27. mája (TASR) - Akékoľvek spájanie politických subjektov považuje hnutie OĽaNO za prospešné. Podľa predsedu hnutia Igora Matoviča sú otvorení rokovaniam "s kýmkoľvek z dobrej strany brehu".



"OĽaNO považuje akékoľvek spájanie len a len za prospešné, a preto opakovane ponúka spoluprácu aj menším stranám, kde by potenciálne hrozil prepad hlasov ich voličov," povedal Matovič. Opakovane hovorí o nutnosti vytvorenia novodobej SDK, ktorá zabezpečí, aby sa spojili tí, ktorým na očiste Slovenska úprimne záleží.



Matovič poukázal aj na to, že hnutie sa už v minulosti viackrát spájalo s menšími subjektmi. Rovnako pripomenul spojenie viacerých strán v komunálnych voľbách a spoluprácu v prezidentských voľbách.



O spolupráci politických subjektov hovoril v pondelok predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban a líder Spolu Miroslav Beblavý. Vyzvali prezidenta Andreja Kisku, aby s nimi spolupracoval pred parlamentnými voľbami. "Myslím si, že s osudom Slovenska netreba hazardovať," povedal Beblavý. Dosluhujúci prezident Kiska, ktorý zakladá vlastnú politickú stranu, rovnako vidí potrebu spolupráce. Spojiť by sa však podľa neho nemali len tri politické subjekty.