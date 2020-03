Matovič: Stabilitu OĽaNO zaručí podpora programového vyhlásenia vlády

Bratislava 14. marca (TASR) - Stabilita poslaneckého klubu OĽaNO bude zaručená podporou poslancov pre programové vyhlásenie vlády. Vyplýva to z vyjadrení lídra hnutia Igora Matoviča, ktorý je poverený zostavením vlády. OĽaNO bude mať v Národnej rade (NR) SR 53 poslancov. K návrhom zákonov mimo programového vyhlásenia vlády bude musieť podľa Matoviča zasadať koaličná rada. Na základe jej dohody budú pri hlasovaní postupovať aj poslanci za OĽaNO.



"Každá vláda, keď vznikne, približne do mesiaca predkladá do parlamentu programové vyhlásenie vlády, a každý poslanec, ktorý zaň hlasuje, je ním de facto viazaný. Keď má osobnú integritu, dodrží svoje slovo, lebo ak raz hlasuje za plán predložených zákonov, následne bude hlasovať aj za tie zákony, ktoré ho budú napĺňať," priblížil Matovič s tým, že sa o poslancov za OĽaNO vôbec neobáva.



Nezaručuje, že ak sa v pléne objaví návrh mimo programového vyhlásenia vlády, poslanci jeho hnutia ho nepodporia. "Budeme hlasovať tak, ako sa dohodneme v koaličnej dohode," skonštatoval s tým, že pokiaľ sa objaví návrh, ktorý nie je zahrnutý v programovom vyhlásení vlády, musia zasadnúť koaličné strany, ktoré sa dohodnú, ako postupovať.



Predstaviteľ hnutia Eduard Heger, ktorý bol predsedom poslaneckého klubu OĽaNO, poukázal na to, že poslanci sa dokázali v "drvivej" väčšine prípadov dohodnúť na spoločnom postupe. "Nevidím problém v tom, že by sme sa nevedeli dohodnúť na nejakých ad hoc zákonoch tak, aby sme postupovali jednotne," vysvetlil.



OĽaNO získalo vo februárových parlamentných voľbách najviac poslaneckých kresiel, a to 53. V uplynulých volebných obdobiach opustilo klub hnutia viacero poslancov.