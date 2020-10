I. Matovič: Súdržnosť je to, čo nám pomôže zvládnuť boj s pandémiou

Bratislava 22. októbra (TASR) - Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) definitívne potvrdil, že v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo na Orave a v okrese Bardejov sa v piatok (23. 10.) o 8.00 h začne pilotné testovanie na nový koronavírus. Nasledujúce dva víkendy bude aj plošné testovanie na ostatnom území SR. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) to uviedol po štvrtkovom zasadnutí ÚKŠ.



Povedal, že je to jediná cesta, ako sa vyhnúť totálnemu lockdownu. "Verte mi, nie je iná cesta, ako sa vyhnúť tomu, čo by prinieslo nepredstaviteľné ekonomické škody," upozornil. Verí, že sa národ zomkne. "Naša súdržnosť je jediná šanca, ako zvládnuť boj proti neviditeľnému nepriateľovi," povedal. Ocenil samosprávu, starostov a primátorov, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, ktorí sa snažia poskytnúť čo najväčšiu súčinnosť.



Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) vysvetlila, že plošné testovanie je ďalší nástroj, ktorým krajina bude môcť zabrániť šíreniu pandémie a dostať sa do normálu. Ocenila všetkých, ktorí sa na akcii budú podieľať.



Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) povedal, že obmedzenie vychádzania na jeden týždeň je najmenej zlé zo všetkých zlých a bolestných riešení, ktoré by vláda musela prijať. "Dôležité je, že dôjde len k dočasnému obmedzeniu ekonomiky, to je veľmi cenná dohoda pri pohľade na čísla, ktoré vykazuje pandémia," dodal.



Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) ako gestor rezortu, ktorý koordinuje operáciu Spoločná zodpovednosť, uviedol, že v súvislosti s piatkovým (23. 10.) začiatkom pilotného testovania sa ešte v týchto chvíľach doťahujú detaily. "Budeme v piatok pripravení, no bolo by hlúpe tvrdiť, že všetko bude na sto percent. Prosím, buďme tolerantní, buďme ústretoví," poprosil. Skúsenosti z pilotného testovania sa podľa neho osvedčia práve pri organizácii a realizácii celoplošných testovaní.