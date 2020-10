I. Matovič: Turecko priamo ohrozuje členské krajiny EÚ

Bratislava 1. októbra (TASR) - Turecko ohrozuje členské krajiny Európskej únie (EÚ). Uviedol to po štvrtkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) pred svojim odletom na samit EÚ do Bruselu.



"Čína a Turecko určite budú najťažšími témami samitu. Turecko ohrozuje priamo naše členské krajiny, a to Cyprus a Grécko. Nemali by sme si pred týmto zatvárať oči a tváriť sa, že ideme riešiť problém do Bieloruska," priblížil premiér.



Najprv treba podľa jeho slov "vyriešiť prvú domácu úlohu, a to ohrozovanie územnej celistvosti Grécka a Cypru". "Keď ju vyriešime a naberieme odvahu na zásadný postoj, tak potom poďme riešiť problém Bieloruska," doplnil.



Predmetom rokovania Výboru NR SR pre európske záležitosti bol aj tzv. plán obnovy. "Lepším adresátom (otázky) bude minister financií SR Eduard Heger (OĽANO), ale ja predpokladám, že v priebehu najbližších dní," dodal premiér na otázku, kedy sa verejnosť dozvie podrobnosti o národnom pláne obnovy.