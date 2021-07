Igor Matovič tvrdí, že o predĺženie ochranky nemal záujem

Bratislava 4. júla (TASR) – Minister financií Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že o predĺženie ochranky nemal záujem. „V Úrade na ochranu ústavných činiteľov si mysleli, že je to naďalej potrebné, je to ich rozhodnutie, akceptujem ho,“ zdôraznil v nedeľnej diskusnej relácii V politike televízie TA3.



„Bol som informovaný o možných krokoch niektorých ľudí,“ doplnil s tým, že ak mu bude chcieť minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) opakovane predĺžiť ochranku, rozhodne sa na základe aktuálnej situácie.



„Neočakával som žiadne hlasy zo strán Za ľudí a SaS, napriek tomu nejaké prišli zo strany Za ľudí,“ vrátil sa Matovič k jeho stredajšiemu (30. 6.) neúspešnému odvolávaniu z pozície ministra financií. Za vyslovenie nedôvery Matovičovi bolo 51 zo 135 prítomných poslancom parlamentu. Tvrdí, že šéf SaS mal zháňať hlasy, ktoré by ho nepodporili na ministerskom poste. Sulík ešte skôr takéto tvrdenia odmietol. Matovič tvrdí, že „SaS a Richard Sulík položia každú vládu, v ktorej sa budú nachádzať a urobia všetko pre to“. Doplnil, že vôbec netúži po tom, aby bol v ďalšej vláde spolu so šéfom SaS.



V relácii ďalej uviedol, že je právom ľudí, aby sa konalo referendum o predčasných voľbách. „Považujem za chybu pani prezidentky, že dala túto otázku na Ústavný súd (ÚS) SR,“ zdôraznil. Priznal si vlastný podiel viny na poklese preferencií OĽANO. „Po tom, že som si ako predseda OĽANO zobral na seba komunikáciu nepríjemných, nepopulárnych vecí počas pandémie, lebo som bol presvedčený, že by ich mal komunikovať premiér, škody na našich hlasoch mohli byť aj väčšie,“ doplnil s tým, že verí, že ľudia nie sú hlúpi.