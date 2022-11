I. Matovič: Za tejto vlády registrované partnerstvá schválené nebudú

Bratislava 6. novembra (TASR) – Registrované partnerstvá počas tohto vládneho obdobia schválené nebudú, v prípade úpravy práv párov rovnakého pohlavia bude splnené len to, čo je v intenciách programového vyhlásenia vlády (PVV). V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol minister financií SR a líder OĽANO Igor Matovič. Oponentka v debate, poslankyňa Národnej rady SR za SaS Mária Kolíková, upozornila, že v predchádzajúcej štvorkoalícii bolo zložité presadiť čokoľvek, čo sa týkalo komunity LGBTI.



"Aby teda bolo jasné, nech si niekto nemyslí, že dosiahne viac, ako je v PVV," zdôraznil Matovič. "To čo bude splnené z úrovne PVV a vlády, čo sa pritom netýka len párov rovnakého pohlavia, je možnosť dedičských práv či prístupu k informovaniu sa o zdravotnom stave partnera. O tomto nech sa diskusia otvorí," vyhlásil.



Na otázku, prečo teda v parlamente neprešiel návrh SaS upravujúci práva osôb v spoločnej domácnosti, minister odpovedal, že tento návrh smeroval k registrovaným partnerstvám. "A tieto partnerstvá by sa potom posúvali k manželstvám párov rovnakého pohlavia. V žiadnom prípade," zdôraznil Matovič.



Kolíková priznala, že počas predchádzajúcej štvorkoalície bolo zložité presadiť čokoľvek, čo súvisí s právami LGBTI. "V PVV máme povedané, že jej máme niečo dať a my sme jej počas celého obdobia nevedeli dať ani to málo," skonštatovala.



V diskusii sa venovali aj budúcoročnému rozpočtu, súčasný nesúhlas liberálov s predloženým návrhom podľa Kolíkovej automaticky neznamená, že hrozí rozpočtové provizórium. "Ten návrh je však nekvalitný, nespĺňa ani kritériá EK, keďže sme si nesplnili povinnosti v oblasti výdavkových limitov. Tomuto návrhu nemôžem dôverovať. To však neznamená, že o týždeň nemôže prísť na stôl opravený pozmenený návrh, ktorý môže získať potrebnú podporu," upozornila.



Matovič uviedol, že ak sa SaS rozhodla blokovať prijatie rozpočtu, blokuje tým zároveň približne sedem miliárd eur, ktoré sú vo finančnom pláne určené na pomoc ľuďom. Pri otázke, či ráta pri schvaľovaní rozpočtu s podporou tarabovcov, zopakoval vetu o tom, že by bol rád, "ak by rozpočet podporilo 150 poslancov".



Obaja sa v relácii vyjadrili aj k slovám trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, ktorý spochybnil nevinnosť obetí teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave. Výroky kritizujú, podľa Kolíkovej by sa k nim mala jasne vyjadriť aj Konferencia biskupov Slovenska, Matovič mieni, že KBS už svoj názor vyslovila, poukázaním na to, že "každý biskup je kompetentný za svoje konanie i vyhlásenia a zodpovedá za svoje názory".