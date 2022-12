I. Matovič: Začína sa volebná kampaň, som rád, že som demisiu nepodal

Bratislava 15. decembra (TASR) - Na Slovensku sa začína volebná kampaň. Po hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde to povedal líder OĽANO Igor Matovič. Varuje pred zmenou volebného systému, bude to podľa neho kľúčová téma parlamentných volieb. Dodal, že strana SaS a mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) sa svojím postojom pri hlasovaní dostali do spoločnosti mafie a fašistov. Je rád, že napokon ako minister financií demisiu nepodal.



Matovič varoval pred koncom demokracie. "Začína sa ťažká predvolebná kampaň," povedal. Tvrdí, že Smer-SD, Hlas-SD a Republika sú dohodnutí na zmene volebného systému. Pokiaľ prídu k moci, prvý zákon, ktorý zmenia, sú podľa Matoviča volebné pravidlá. Myslí si, že budú chcieť zaviesť zmiešaný volebný systém, čiže časť poslancov bude volených za región. To podľa neho bude výhodné pre tieto strany. Považuje to za cestu ku koncu demokracie. "Keď nedokážeme zobudiť demokratov, stratíme demokraciu," povedal s tým, že ak demokratický volič nepôjde voliť, bude tu len paródia na demokratické voľby. PS a SaS nemajú podľa neho snívať o vláde s Hlasom-SD. "(Šéf Hlasu-SD Peter, pozn. TASR) Pellegrini nakoniec pôjde s mafiou," povedal.



Matovič považuje stranu SaS po hlasovaní za mŕtvu. Demokratický volič ju podľa neho nemôže voliť. Zároveň dodal, že má dôkazy o korupcii šéfa SaS Richarda Sulíka. Zverejniť ich chce počas kampane. Zároveň tvrdí, že poslanec Ján Krošlák, ktorý hlasoval za pád vlády, od neho v minulosti chcel, aby podplácal policajtov. PS a SaS podľa Matoviča neprekážalo, spojiť sa s ním.



Matovič ozrejmil aj okolnosti ohľadom svojej demisie. "Keď som videl, že zrejme nie je iná cesta, za prítomnosti premiéra, aj Richarda Sulíka som povedal, že som ochotný podať demisiu a hneď. Chcel som stanovisko od SaS, ako sa zachovajú, či podržia vládu," ozrejmil s tým, že nakoniec prišla odpoveď od premiéra, že Sulík nevie garantovať, ako sa zachovajú. "Podal som svoju demisiu, požiadal som o kópiu," opísal. Vtedy mu prišiel telefonát, ktorý ho presvedčil, aby demisiu nepodal, pretože "bojovníci sa pred mafiou neskláňajú". Matovič odmietol, že by demisiu vytrhol z rúk pracovníka prezidentskej kancelárie. Mrzí ho komunikácia prezidentky. Priznal, že to bolo nezvyčajné.