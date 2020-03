I. Matovič: Zriadili sme permanentný krízový štáb

Bratislava 23. marca (TASR) - Súčasťou ústredného krízového štábu bude užší tím odborníkov, ktorých úlohou bude permanentne vyhodnocovať informácie a koordinovať činnosť v rámci zabezpečovania rozhodnutí a prijímania opatrení, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Po zasadnutí ústredného krízového štábu to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).



V tejto skupine bude pôsobiť infektológ profesor Vladimír Krčméry, odborník na biochémiu Robert Mistrík, manažér pôsobiaci v oblasti IT a telekomunikácií Peter Škodný i predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.



"Títo ľudia budú jadrom tímu, ktorého úlohu je zosúladiť procesy medzi jednotlivými rezortmi a všetkými inštitúciami participujúcimi v procese aktivít proti šíreniu nového koronavírusu," uviedol Matovič. Doteraz podľa neho chýbala koordinácia. "Jedna ruka nevedela, čo robí ľavá, ak sa aj niečo vybavilo, nie vždy sa o tom dozvedeli, tí, ktorých sa to týkalo," opísal Matovič predchádzajúci stav pri komunikácii o aktivitách a zabezpečovaní opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.



Matovič informoval, že na rokovaní ústredného krízového štábu prešli vyše 60 návrhov opatrení. O tom, ktoré prijmú, rokuje vláda.