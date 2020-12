I. Milecová: Zonácia Muránskej planiny je v pracovnom režime

Bratislava/Tisovec 20. decembra (TASR) - Zonácia Muránskej planiny je momentálne v pracovnom režime. Uviedla to pre TASR primátorka mesta Tisovec Irena Milecová. Na poslednom mestskom zastupiteľstve predstavil nový riaditeľ Správy Národného parku Ján Šmídt upravený plán zonácie. Primátorka potvrdila, že pre mesto by bol tento plán akceptovateľný.



Časť územia by v upravenej verzii sa mala zmeniť na prírodný park. Sú tam tiež vyčlenené pasienky a lúky, ktoré sa týkajú poľnohospodárov a chatárov. Má ísť o pôvodný návrh zonácie schvaľovaný v roku 2018. "Je tam zmena, ale sú tam veci, ktoré by sme vedeli akceptovať," podotkla Milecová.



Pripomína však, že pri zonácii musí dôjsť k dohode všetkých dotknutých strán, a to samospráv, vlastníkov pozemkov a štátnych lesov. K upravenému návrhu sa musia všetci vyjadriť. "Pokiaľ by bol návrh priechodný, tak za naše mesto by sme ho akceptovali. Zonácia sa týka 15 samospráv a celého územia národného parku. Konsenzus sa musí hľadať u všetkých dotknutých," povedala pre TASR primátorka.



Envirorezort tvrdí, že došlo k dohode o zonácii, v ktorej bezzásahový piaty stupeň ochrany dosiahne približne 50 percent územia národného parku.



Zonácia Muránskej planiny sa neuskutoční do konca tohto roka. Vláda ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (OĽANO) presunula úlohu o vyhlásení zonácie na budúci rok. Rozloha Národného parku Muránska planina by sa mala zvýšiť o pätinu. Výmera bezzásahového piateho stupňa sa má podľa návrhu zvýšiť zo súčasných 13 percent na 50 percent. Na program starostlivosti a projekt ochrany je vyčíslených viac ako 36 miliónov eur na 30 rokov. Návrh zonácie predložilo ešte bývalé vedenie envirorezortu.