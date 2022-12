I. Purdek: Pri delení armády sa vojaci rozhodovali, kde zostanú

Bratislava 28. decembra (TASR) - V období rozdeľovania Československa mala československá armáda 150.000 vojakov a obrovské množstvo techniky. Pre Slovensko bolo rozhodujúce vytvoriť štruktúru vznikajúcej armády. Slováci, ktorí slúžili v Česku, a Česi zaradení na Slovensku sa mohli rozhodnúť, kde chcú zostať. Technika sa delila prevažne v pomere jedna k dvom. Na Slovensko v priebehu necelých dvoch mesiacov vypravili po železnici 2330 vojenských transportov, ďalších 117 sa uskutočnilo po vlastnej osi. Pre TASR to priblížil historik Vojenského historického ústavu (VHÚ) Imrich Purdek.



Transporty techniky sa začali vypravovať od začiatku novembra 1992. Podstatnú časť ukončili 20. decembra 1992, aby mohli vojaci tráviť doma Vianoce. "Z Česka na Slovensko odišlo 347 delostreleckých systémov, 163 lietadiel a vrtuľníkov, 164 tankov, 59 bojových vozidiel pechoty a obrnených transportérov," načrtol historik. Ako doplnil, vojenská technika sa presúvala aj opačným smerom. Išlo o zložitý proces, no nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.



Väčšina techniky sa delila jedna k dvom. Výnimkou bola technika, ktorá zabezpečovala plnenie úloh ako celok. "Všetkých 20 kusov stíhačiek MiG-29 sme si rozdelili v pomere jedna k jednej. Česká republika si ponechala MiG-23, asi 33 kusov. Takisto to bolo pri nejakých iných druhoch protivzdušnej techniky," doplnil Purdek. Množstvo techniky v slovenskej armáde sa postupne znižovalo. Niektorá sa vyradila, ďalšie kusy boli predané a podobne.



"Pre službu v českej armáde sa z 8600 Slovákov slúžiacich v Česku rozhodlo 85 percent slovenských vojakov z povolania, dvakrát viac ako počet českých vojakov slúžiacich na Slovensku," priblížil Purdek. Už v roku 1992 začali vojaci základnej služby nastupovať podľa teritoriálneho princípu, Slováci na Slovensku, Česi v Česku.



Zabezpečenie personálu bolo dôležité pre fungovanie vznikajúcich i pokračujúcich útvarov na Slovensku. Ako vysvetlil, v čase rozdeľovania Československa na území súčasnej Slovenskej republiky už boli niektoré útvary a pôsobilo tu aj velenie okruhu východ, čo do istej miery proces delenia uľahčilo. Štruktúra však nebola ešte rozvinutá.



Armáda Slovenskej republiky začínala s 53.000 vojakmi. Ako uviedol Purdek, Slovensko takú početnú armádu nepotrebovalo. Transformačným procesom sa počet vojakov postupne znižoval. Do roku 1995 už tvorilo armádu 46.000 vojakov. V súčasnosti je v Ozbrojených silách SR približne 14.000 vojakov. Do roka 2024 avizoval rezort obrany ambíciu zvýšiť počet príslušníkov na 17.000.