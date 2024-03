I. Purdek: Účasť SR v misiách a operáciách NATO mala zásadný význam

Brusel/Bratislava 27. marca (TASR) – Pôsobenie slovenských vojakov v mierových pozorovateľských misiách a vojenských operáciách v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) prinieslo neoceniteľné skúsenosti pre Ozbrojené sily (OS) SR a malo medzinárodno-politický význam. Uviedol to pre TASR v súvislosti s 20. výročím vstupu SR do NATO zástupca riaditeľa odboru vojensko-historických výskumov Vojenského historického ústavu (VHÚ) Imrich Purdek. Zároveň dodal, že pri operáciách zahynulo 58 slovenských vojakov.



TASR prináša dokumentačný materiál zameraný na účasť slovenských vojakov v misiách a operáciách NATO po vstupe SR do Aliancie.



Približne 11 rokov slovenskí vojaci pôsobili v operácii KFOR v Kosove, do ktorej sa Slovenská republika zapojila ešte pred vstupom do NATO. Od septembra 1999 do marca 2002 to bola ženijná jednotka a od marca 2002 do septembra 2010 pôsobili slovenskí vojaci v spoločnom česko-slovenskom mechanizovanom prápore. Úlohou jednotky až do marca 2002 bola podľa stránky rezortu obrany oprava ciest a ďalších komunikácií, vykonávala odmínovacie práce a postavila niekoľko civilných objektov, ktoré slúžia miestnym obyvateľom. Do operácie KFOR bola nasadená aj jednotka s vrtuľníkmi Mi-17.



Ďalšia misia NATO za účasti slovenských vojakov mala názov Trvalá sloboda (Operation Enduring Freedom, 2002 - 2005). Mala za cieľ napomôcť obnove mierového života v Afganistane a zároveň eliminovať pôsobenie teroristických organizácií a zničiť ich základne v mestách i v odľahlých mohutných horstvách, uvádza stránka ministerstva obrany. Hlavnou úlohou slovenských ženistov od augusta 2002 bola spoločne s americkými a talianskymi vojakmi obnova letiska, rekonštrukcia a opätovné vybudovanie vzletových a pristávacích plôch pri meste Bagram.



"Účasť SR a jej vojakov v operácii Trvalá sloboda mala mimoriadny význam z hľadiska jej medzinárodno-politickej akceptácie a politicko-bezpečnostnej prestíže v rámci boja proti terorizmu. Na základe predchádzajúcej dohody s NATO bola 40-členná jednotka presunutá z koaličnej operácie Trvalá sloboda pod vedením USA do operácie ISAF pod vedením NATO a spojená so ženijnou odmínovacou jednotkou už pôsobiacou v tejto operácii do multifunkčnej ženijnej roty Kábulskej medzinárodnej brigády," priblížil Purdek. Uznesením Národnej rady SR zo 14. decembra 2005 a po predchádzajúcej dohode s NATO bola slovenská ženijná jednotka presunutá z koaličnej operácie Trvalá sloboda do operácie ISAF pod vedením NATO.



Najdlhšie pôsobili slovenskí vojaci podľa jeho slov práve v Afganistane. Do nadväzujúcej operácie Resolute Support Slovensko prispievalo až do odchodu medzinárodných síl po prebratí moci Talibanom v auguste 2021. Celkovo za 20 rokov pôsobenia OS SR sa na misii vystriedalo 4347 slovenských profesionálnych vojakov, z toho 44 žien. Počas nej prišli o život traja slovenskí vojaci.



Po rozhodnutí o ukončení operácie NATO SFOR v Bosne a Hercegovine predstavuje v súčasnosti vojenskú prítomnosť NATO v krajine Veliteľstvo NATO v Sarajeve. Na realizácii obrannej reformy a aktivít súvisiacich s Partnerstvom za mier bolo vytvorené veliteľstvo NATO v Sarajeve, kde pôsobilo približne 200 príslušníkov ozbrojených síl.



Veliteľstvo NATO v Sarajeve úzko spolupracuje pri plnení úloh s operáciou ALTHEA. Štyria dôstojníci OS SR na veliteľstve plnia podľa Purdeka úlohy v oblastiach logistiky, vzdušných operácii, civilno-vojenskej spolupráce a v oblasti evidencie, kontroly vývozu a dovozu zbraní a munície.



Zároveň slovenskí vojaci od októbra 2018 pôsobia v rámci Kombinovanej spoločnej úlohovej skupiny – Operácia Inherent Resolve v Iraku, ktorá je súčasťou operácie NATO Mission Iraq. Ako Purdek ďalej spresnil ide o nebojovú misiu. Dôraz je kladený na viaceré profesionálne vojenské vzdelávacie inštitúcie Irackých ozbrojených síl v mestách Bagdad, Basmája a Tádží.











