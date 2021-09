I. Radičová: Návšteva pápeža na Slovensku je nesmierna pocta

Bratislava 13. septembra (TASR) - Návšteva pápeža Františka na Slovensku je nesmierna pocta, pretože Svätý Otec reprezentuje jedno z najsilnejších náboženstiev vo svete. Povedala to expremiérka Iveta Radičová, ktorá sa zúčastnila na stretnutí s pápežom v Prezidentskej záhrade v Bratislave. Ľudia by podľa nej nemali zabúdať na to, že kresťanstvo znamenalo najväčšiu revolúciu vo vývoji civilizácie.



Pre Radičovú je podľa jej vlastných slov najpodstatnejšie to, aké posolstvá zanecháva pápež na Slovensku. "Pripomenul, že tá najzásadnejšia otázka nie je túžba žiť, ale načo žijeme a dokázať na ňu nájsť odpoveď," podotkla.



Z pápežových prejavov v Radičovej zarezonovala dôležitosť slobody. Ľudia by sa nemali nechať zotročiť samým sebou, svojím vnútrom a úzkym videním sveta. "Sloboda znamená nečakať, že príde niekto, nejaká autorita zvonka, ktorá nám ukáže ako žiť," poznamenala.



Posolstvo podľa Radičovej zaznelo aj v príhovore pápeža v Prezidentskej záhrade, kde vravel o tom, ako chápať pokrok, spravodlivosť v nevyhnutnej pomoci slabším a najmä, že klimatická kríza ani pandémia sa nevyriešia, ak nebudú ľudia spolupracovať.



Pápež František bude na návšteve Slovenska do 15. septembra. Zavíta okrem Bratislavy aj do Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s predstaviteľmi verejného života, ako aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.